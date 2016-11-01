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Клозе завершил карьеру игрока и станет помощником Лёва в сборной Германии

01 ноября 2016, 15:08

Выдающийся немецкий нападающий Мирослав Клозе объявил о завершении карьеры игрока. Впрочем, без футбола Клозе оставаться не собирается, поскольку уже договорился с немецким футбольным союзом о стажировке в сборной Германии под началом Йоахима Лёва. В дальнейшем Миро планирует стать полноценным тренером.

Свою профессиональную карьеру Клозе начал в 1998 году, он выступал за такие клубы, как «Хомбург», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Бавария» и «Лацио».  Всего за клубную карьеру он провел 598 матчей и забил 232 гола.

Также на счету Клозе 137 матчей и 71 гол в футболке сборной Германии, что делает его лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

Клозе является рекордсменом по количеству голов, забитых в финальных стадиях чемпионатов мира (16).

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Все комментарии
ВOPOНЕЖ
ВOPOНЕЖ
01 ноября 2016 в 21:00
Клозе - великий игрок
рус фан
рус фан
01 ноября 2016 в 20:27, ред.
Клозе был классным форвардом, возможно техники дриблинга и не было у него особо, зато голевое чутье, поставленные удары и реализация моментов на хорошем уровне. Его быстрая манера выдвигаться на передачи и последующие голы и сверху и снизу порой восхищали. Мирославу уважение от меня и болел футбола во многих странах.
капустко
капустко
01 ноября 2016 в 20:25
Удачи ему в новом деле !
Reneg
Reneg
01 ноября 2016 в 20:15
пожалуй один из немногих достойных лациков
LinkReal
LinkReal ответ Apsny (раскрыть)
01 ноября 2016 в 19:55
Удачи, Миро) да прибудет с тобой сила!!!:)))
patra
patra
01 ноября 2016 в 19:28
Сборники-немцы всегда какие-то особенные в хорошем смысле слова, а Клозе особенный среди особенных, забивала невероятный, каждый гол из 16 на загляденье.
Летчик66
Летчик66
01 ноября 2016 в 19:20
Таких футболистов сейчас нет, и наверное не будет больше.
Apsny
Apsny
01 ноября 2016 в 18:59
Всяким Саудовским Аравиям, ну в основном в тех матчах, где погромы были).
kostik 84
kostik 84
01 ноября 2016 в 18:37
классный нап
Bianconeri22
Bianconeri22
01 ноября 2016 в 18:30
Вот яркий пример, когда надо уходить вовремя. Не то что некоторые, надеются до 50 лет, своим песком поля Рима присыпать.
Bianconeri22
Bianconeri22
01 ноября 2016 в 18:29
Через лет так 5, возглавит Лацио.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
01 ноября 2016 в 18:19, ред.
Скучаю за его кульбитами!)
weinmar
weinmar
01 ноября 2016 в 18:19
Хо-хо!! Отличная новость!! Удачи Миро!!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
01 ноября 2016 в 18:01
Легенда. И образец подражания и на поле и за его пределами!
Санчо Панса
Санчо Панса
01 ноября 2016 в 17:37
Прекрасный футболист, знаменитый бомбардир и примерный семьянин Миро Клозе! Спасибо ему за все, что он сделал для Бундестим и для Баварии Мюнхен в свое время) Человек, которого уважали почти везде, куда он приезжал. Надуюсь что в будущем из него получится грамотный специалист!
mouzz
mouzz ответ Мяучело (комментарий удален) (раскрыть)
01 ноября 2016 в 17:13
А меня такие как ты))))
чубака
чубака
01 ноября 2016 в 17:02
как же быстро летит время,совсем не давно он играл на ЧМ 2002 года,а сегодня уже завершил карьеру.
DevilsMilan
DevilsMilan ответ Мяучело (комментарий удален) (раскрыть)
01 ноября 2016 в 16:49
Это называется дань уважения,интернетный обитатель.
FootballFun1985
FootballFun1985
01 ноября 2016 в 16:09
Один из моих любимых игроков. Великий нападающий, профессионал своего дела и просто хороший человек. Спасибо за все, Миро, и удачи!
Cules2013
Cules2013
01 ноября 2016 в 16:03
Настоящая легенда футбола, и что важно, очень честный и принципиальный человек - fair play для него не просто слова, а характеристика всей его футбольной карьеры - единицы могут таким похвастать за всю историю футбола. Только удачи Клозе в сб. Германии.
RUSTY8
RUSTY8 ответ koke90 (комментарий удален) (раскрыть)
01 ноября 2016 в 16:02
подозреваю, что Миро - поляк, очень может быть, что он восточный прусак
RUSTY8
RUSTY8
01 ноября 2016 в 16:00
настоящий трудоголик, и БОМБАРДИР, вписавший свое имя в историю...жалко только, что на клубном уровне так не засветился, как в сборной...удачи ему в постфутбольной карьере, и в личной жизни, естественно!!!
drug01
drug01
01 ноября 2016 в 15:55
В добрый путь,удачи!!!
nahan
nahan
01 ноября 2016 в 15:53
Человек-гол, наверное это лучшее определение способностей Клозе.
dima090887
dima090887
01 ноября 2016 в 15:53
Живая легенда! Удачи ему на тренерском поприще!
alfranza
alfranza
01 ноября 2016 в 15:48
Миро! Восхищалась им! Классный игрок. Удачи!
Nek35
Nek35
01 ноября 2016 в 15:44
Великий игрок!!!
Слава
RoninSibir
RoninSibir ответ ДмиАлександрович (раскрыть)
01 ноября 2016 в 15:41
Клозе - немец. Его предки когда-то переехали из Германии в Польшу и стали польскими немцами. А сам Мирослав с семьей в итоге вернулся на историческую родину.
x-x-x-x-x
x-x-x-x-x
01 ноября 2016 в 15:34
удачи Клозе!!!!!
ПФК ЦСКА Моscow
ПФК ЦСКА Моscow
01 ноября 2016 в 15:33
заслужил!
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