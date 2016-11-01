Клозе завершил карьеру игрока и станет помощником Лёва в сборной Германии

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01 ноября 2016, 15:08

Выдающийся немецкий нападающий объявил о завершении карьеры игрока. Впрочем, без футбола Клозе оставаться не собирается, поскольку уже договорился с немецким футбольным союзом о стажировке в сборной Германии под началом Йоахима Лёва. В дальнейшем Миро планирует стать полноценным тренером.

Свою профессиональную карьеру Клозе начал в 1998 году, он выступал за такие клубы, как «Хомбург», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Бавария» и «Лацио». Всего за клубную карьеру он провел 598 матчей и забил 232 гола.

Также на счету Клозе 137 матчей и 71 гол в футболке сборной Германии, что делает его лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

Клозе является рекордсменом по количеству голов, забитых в финальных стадиях чемпионатов мира (16).