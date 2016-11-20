Аксёнов: «ЦСКА будет поддерживать Ерёменко до конца, информация о расторжении контракта — слухи»

1479659964

20 ноября 2016, 19:39

Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов отрицает то, что «армейцы» расторгли контракт с полузащитником , который был дисквалифицирован УЕФА на два года за употребление кокаина:

«Клуб уже ранее заявлял, что будет совместно с игроком подавать апелляцию на решение УЕФА и поддерживать футболиста до конца. Пока ЦСКА еще не получил мотивировочную часть дисквалификации. Поэтому то, что пишут в интернете — слухи».