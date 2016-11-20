Аксёнов: «ЦСКА будет поддерживать Ерёменко до конца, информация о расторжении контракта — слухи»

20 ноября 2016, 19:39

Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов отрицает то, что «армейцы» расторгли контракт с полузащитником Романом Еременко, который был дисквалифицирован УЕФА на два года за употребление кокаина:

«Клуб уже ранее заявлял, что будет совместно с игроком подавать апелляцию на решение УЕФА и поддерживать футболиста до конца. Пока ЦСКА еще не получил мотивировочную часть дисквалификации. Поэтому то, что пишут в интернете — слухи».

Lu4nik
22 ноября 2016 в 09:14
что ж, ЦСКА, снимаю перед вами шляпу. Хотя даже не сомневался, что не оставите своего игрока!..
P.S. Удачи вам сегодня с Байером!!!
Также хотел бы призвать пользователей соккера не троллить сегодня Акинфеева. Ну бойан уже, чесслово...
лошадка35
21 ноября 2016 в 17:52
аххаха)))
ну что за чушь?
почему у нас тогда вместе с убийцами не сажают их семью? или друзей? соседей? коллег?)
подумай об этом ДО того, как нести подобный бред, а не после...

P.S.ну и само собой, Ерёма пришёл в кабинет к Гинеру и сказал: ставлю Вас в известность, что с такого-то числа начинаю ширяться кокаином, вот в таких дозах. поставьте, мне пожалуйста, печать и распишитесь в уведомлении. а потом с этими же словами обошел всех сотрудников базы:)
CSKA2012
21 ноября 2016 в 15:40, ред.
На месте Ёремы , я пошел бы и стал бы футбольным фанатом ЦСКА =) заводилось за ворота ))) потом фильм про него снимут, что профф футболист два года топил с фанатами золотой сезон))
CSKA2012
21 ноября 2016 в 15:39
Я посвящаю строки этому городу...
Его центру, каждому метру...
Я посвящаю строки белой дороге на городе дорог.
Спасибо центру за это!
mars6791
21 ноября 2016 в 14:32
Я и говорю что, частично виноват и клуб , если игрок несет основное наказание, то клуб тоже должен нести частично наказание. И презумпция невиновности в отношение клубов в таких ситуациях не должна на эти клубы распространятся (это касается всех клубов). Наивно думать что об этом в клубе не знали, и даже не догадывались, если бы смотрели правде в глаза, а не закрывали на эти факты взгляд, то подобной ситуации можно было избежать, или обойтись без публичного скандала и разрешить другими способами (лечение игрока, чем не выход и не помощь). А вы пишите в чистейших наших традициях: игрок - нарик, а мы здесь не причем.
Krass-mark
21 ноября 2016 в 11:36
    buzum
    21 ноября 2016 в 09:13
    Будут хавать наркоту все вместе!
    Evgeny Moreman
    21 ноября 2016 в 08:23
    Что то внутри ЦСКА не то творится,если горой за Ерёменко встали,но это временно ,таенное будет тайной ,выйдет Ерёма на пенсию ,напишет мемуары,и выведет всех на чистую воду.
    алдан2014
    21 ноября 2016 в 07:23
    Человек нанёс колоссальный урон имиджу клуба.Господин Гинер не будет сюсюкаться с Ерёменко.Тем более ситуация в клубе и так аховая,а тут ещё игрок попадается на уптреблении кокаина.
    Санчо Панса
    21 ноября 2016 в 05:30
    Не стоит верить всему тому, что пишут в газетах! Рома, не смотря ни на что, остается в ЦСКА и будет морально поддерживать команду) Ему очень нужна поддержка в такой непростой ситуации...
    CTAPbIU
    21 ноября 2016 в 00:58
    В некоторых странах употребление наркотиков карается смертной казнью, у нас их поддерживают... Придумайте еще, что ему этот кокаин под дулом пистолета в нос засыпали! Человек сам выбрал свой путь, поломал себе карьеру. Пусть выкручивается как может.
    Tostao
    20 ноября 2016 в 22:50
    Самый короткий анекдот : "Гинер - альтруист".
    UrAn54
    20 ноября 2016 в 21:44
    У Гинера денег много что-ли? Игрок подвел команду, а его поддерживать собираются. Не понимаю я этого. Да и УЕФА не отменит решение, и правильно сделает - должна же быть какая -то дисциплина за те деньги, которые получают футболисты.
    Пастух
    20 ноября 2016 в 21:23
    О Дзагаеве думайте...
    Ярёма уже отрезаный ломоть(((
    tenriz
    20 ноября 2016 в 21:21
    Нормально так - подставил клуб а зп все равно будет.
    mat73
    20 ноября 2016 в 21:21, ред.
    Наркоклинику оплатят наперед и всё, вся помощь. Ито удержут эту сумму потом с причитающейся по контракту годовой выплаты по итогам сезона
    лошадка35
    20 ноября 2016 в 21:06
    Никто тебе ничего не должен. Докажи для начала, что это клуб виноват, а не только сам игрок.
    An Jo
    20 ноября 2016 в 20:45
    Поддержка нарков футбольным клубом - это печаль лютая. Во всем мире штраф бы на него накинули огромный и херову тучу санкций вплоть до принудительного лечения, чтоб не повадно другим было, а тут чуть ли не в ранг народного героя возвели и хиханьки повсеместные. Позор всей этой гнилой системе. Позор. Не святоши, так наркоши.
    Ольга13
    20 ноября 2016 в 20:39
    Непонятка мутная...(((
    rawer
    20 ноября 2016 в 20:27
      Поц
      20 ноября 2016 в 20:27
      Красавец. Сразу виден человек с медицинско-филологическим образованием. И речь связная и диагноз ставить умеет. Жаль не верит про опиум для народа в ПФК.
      mars6791
      20 ноября 2016 в 20:25
      В данной ситуации должен понести наказание и клуб, небольшое но чувствительное, наркотики это один из самых криминализированных продуктов. В клубе многократном чемпионе РФПЛ, чем гордятся десятки тысяч болел, играет человек употребляющий наркотики. Позор. Но это пустой звук, позор должен обрести какие то материальные, физические черты, тогда и толк будет в этой борьбе с наркотиками.
      ДСА
      20 ноября 2016 в 20:13
      Если нюхал, то какая может быть поддержка?
      Дмитрий Аександров
      20 ноября 2016 в 20:06
      А если бы он в состоянии наркотического опьянения сел за руль и задавил кого-то, например детей Аксенова? Наркота стала бы отягчающим обстоятельством. Аксенов не подумал об этом? И почему молчит сам Еременко? Должен был уже во всех СМИ извиняться лишь за то, что попал в такую ситуацию.
      ANATOLY KANDAUROV
      20 ноября 2016 в 20:05
        The Frei
        20 ноября 2016 в 20:04
        Сам виноват, за ошибки нужно платить, пусть в Финляндию катиться.
        Он в первую очередь Цска подставил. Бедный, теперь миллионы тратить придется, а не в футбол играть.
        Mi6
        20 ноября 2016 в 20:02
        Кокаин на клубном уровне - потому и поддержка...
        Dj.Depp
        20 ноября 2016 в 20:00, ред.
        Имидж клуба в такой ситуации портить ни кто не будет. Напишут, что осудили всем коллективом, но поддержат до конца. Это единственно правильный пиар ход в подобном положении.
        Leha-ha50
        20 ноября 2016 в 19:52
        Еременко все же легионер - финн. Представляю , что было бы если б россиянин попался?!? Нас и так пинают все кому не лень, а наши футболисты оказывается коксом балуются. Надо искоренять это зло.
        Поц
        20 ноября 2016 в 19:49
        В случае апелляции надо проверять всю команду на кокаин, героин и прочую гадость. Все они одна шайка (или семейка, как Гинер говорит).
        Дисквалификация должна быть более жесткой, ведь через 2 года кто-то может вернуться в футбол, а такого быть не должно.
        Гость
