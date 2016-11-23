Зидан: «Пока неизвестно, сможет ли Бэйл сыграть с „Барселоной“»

23 ноября 2016, 09:10

Главный тренер «Реала» прокомментировал исход поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга», а также раскрыл некоторые подробности травмы полузащитника :

«Вероятно, „Спортинг“ заслужил набрать больше очков, чем им это удалось в матче с нами, но теперь мы полностью сосредоточены на матче с „Боруссией“, который будет для нас сродни финалу.

„Спортинг“ играл очень энергично, и это доставило нам трудности, но в Лиге чемпионов случается всякое.

Мы не опустили руки, стремились забить и смогли сделать это в концовке встречи.

Вполне нормально, что на поле нам не хватает энергии, ведь мы играем каждые 3 дня. Теперь же у нас будет возможность отдохнуть.

Марсело я заменил из мер предосторожности. У Бэйла ушиб лодыжки, остальное станет известно завтра.

Пока рано говорить, сможет ли Гарет сыграть с „Барселоной“ или нет, пока мы не знаем всех подробностей его повреждения».