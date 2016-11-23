Лига чемпионов 2016/2017

Зидан: «Пока неизвестно, сможет ли Бэйл сыграть с „Барселоной“»

23 ноября 2016, 09:10
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал исход поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга», а также раскрыл некоторые подробности травмы полузащитника Гарета Бэйла

«Вероятно, „Спортинг“ заслужил набрать больше очков, чем им это удалось в матче с нами, но теперь мы полностью сосредоточены на матче с „Боруссией“, который будет для нас сродни финалу.

„Спортинг“ играл очень энергично, и это доставило нам трудности, но в Лиге чемпионов случается всякое.

Мы не опустили руки, стремились забить и смогли сделать это в концовке встречи.

Вполне нормально, что на поле нам не хватает энергии, ведь мы играем каждые 3 дня. Теперь же у нас будет возможность отдохнуть.

Марсело я заменил из мер предосторожности. У Бэйла ушиб лодыжки, остальное станет известно завтра.

Пока рано говорить, сможет ли Гарет сыграть с „Барселоной“ или нет, пока мы не знаем всех подробностей его повреждения».

nahan
23 ноября 2016 в 14:37
Может, все еще обойдется.
ZENIT GOAL
23 ноября 2016 в 10:02
Зизу,не беспокойся насчёт игры с Боруссией.Даже если вы займёте второе место, УЕФА по привычке выделит вам в соперники слабейший клуб из доступных,как было в прошлом сезоне.Так что всё норм.
вхсо 111
23 ноября 2016 в 09:49
Вчерашняя игра мягко говоря не очень но результат есть, отдохните и вперёд к победам удачи Реал! Гарету здоровья в таком матче он нужен.
ABRAM995
23 ноября 2016 в 09:18
Скорее всего не сможет, не удивлюсь, если у Реала и в матче против Хихона кто-нибудь вылетит. И после трёх подряд сезонов с эпидемией не прекращающихся травм, даже дураку понятно, что это не просто какое- то невезение, но в клубе продолжают сидеть сложа руки, хз что это вообще такое
