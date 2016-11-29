Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Реднапп: «Тоттенхэм» был близок к тому, чтобы приобрести Суареса и Азара"

29 ноября 2016, 12:43

Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп вспомнил, что во время его работы в лондонском клубе «шпоры» были близки к тому, чтобы приобрести Луиса Суареса и Эдена Азара

«Когда я тренировал „Тоттенхэм“, то искренне верил, что мы можем выиграть АПЛ.

Мы подписали свободными агентами Луи Саа и Райана Нельсена — нам не хватало игроков, мешали травмы, у меня не было нападающего.

Если бы мы только тогда заплатили за Луиса Суареса, ведь мы рассматривали его кандидатуру.

Также я встречался с Эденом Азаром, мы пробеседовали три часа в отеле в Париже. Он очень хотел перейти в „Тоттенхэм“.

Если бы мы приобрели кого-то из них двоих, то смогли бы побороться за титул».

Накануне Реднапп рассказал о забавном случае с нападающим «Урала» Романа Павлюченко, который в свое время играл за «Тоттенхэм».

Подписывайся в ВК
Все новости
Гвардиола не исключает МЮ из чемпионской гонки в Премьер-Лиге
29 ноября 2016
Тите: «Бразилии нужно провести товарищеские матчи с Германией, Италией, Испанией, Португалией и Англией»
29 ноября 2016
Болт: «Надеюсь, Моуриньо позвонит мне»
29 ноября 2016
Румменигге: «После Рождества займёмся продлением контракта с Роббеном»
29 ноября 2016
Энрике — игрокам «Барселоны»: «Нам нужно встряхнуться. Шутки кончились»
29 ноября 2016
Калу: «Раньше у Мозеса не было шанса проявить себя»
29 ноября 2016
Сортировать
Все комментарии
cannongun
cannongun ответ The Frei (раскрыть)
29 ноября 2016 в 14:52, ред.
у тебя я так понимаю и стаж боления 5 х 1,5 лет поди?
даже если я не видел эти чемпионства, я слышал и видел много чего другого в 80-90-00-10х касаемо них, чтобы быть удовлетворенным и не сомневаться, за кого и почему я болею.
а где были твои пенсы до Абрашки? 1955 - Челси. это даже древнее будет, чем ТХ. так что ты знаешь кому за 4 раза спасибо сказать. иначе, гордился и умножал бы ты свои 50 лет еще, еще и еще.
хотя... наврядли бы ты топил за синих
Belars
Belars ответ ДАША Д (раскрыть)
29 ноября 2016 в 14:27, ред.
Ну вторым вы, мадемуазель, погорячились, только если Арсенал будет первым
Belars
Belars
29 ноября 2016 в 14:26
У Венгера таких историй на трехтомник наберется
DXTK
DXTK
29 ноября 2016 в 14:25
У меня однажды в fifa Арсенал купил Месси, и был близок, чтобы выиграть АПЛ, но занял почетное 4 место.
Фанат футбола .
Фанат футбола .
29 ноября 2016 в 13:52
Никогда не понимал зачем такие новости подобного характера бы да кабы.
The Frei
The Frei ответ cannongun (раскрыть)
29 ноября 2016 в 13:39
ТТХ был чемпионом 2 раза в 60х годах, а Челси 5 и последнее чемпионство 1,5 года назад.
Мне как болельщику Синих этого мало и хочется еще еще и еще.
Если ты удовлетворен 2 чемпионствами в 60х, то мне тебя не понять, а гордиться 50 годами без чемпионства и ставить это как ответ хэйтерам уж точно не стоит.
Ты хоть видел эти чемпионства?
cannongun
cannongun ответ ДАША Д (раскрыть)
29 ноября 2016 в 12:51
слава богу, ТХ уже был первым и не раз, чтобы всякие вулвичи бомбили от злобы несостоятельностью своих высказываний
cannongun
cannongun
29 ноября 2016 в 12:50
а послезавтра во вью от Харри запланировано "мог приобрести Ибру" :)
ДАША Д
ДАША Д
29 ноября 2016 в 12:46
Тоттенхэм теперь среди лидеров, но никогда не станет первым, будет вечно вторым-шестым.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 