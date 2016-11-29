Реднапп: «Тоттенхэм» был близок к тому, чтобы приобрести Суареса и Азара"

Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп вспомнил, что во время его работы в лондонском клубе «шпоры» были близки к тому, чтобы приобрести Луиса Суареса и Эдена Азара:
«Когда я тренировал „Тоттенхэм“, то искренне верил, что мы можем выиграть АПЛ.
Мы подписали свободными агентами Луи Саа и Райана Нельсена — нам не хватало игроков, мешали травмы, у меня не было нападающего.
Если бы мы только тогда заплатили за Луиса Суареса, ведь мы рассматривали его кандидатуру.
Также я встречался с Эденом Азаром, мы пробеседовали три часа в отеле в Париже. Он очень хотел перейти в „Тоттенхэм“.
Если бы мы приобрели кого-то из них двоих, то смогли бы побороться за титул».
Накануне Реднапп рассказал о забавном случае с нападающим «Урала» Романа Павлюченко, который в свое время играл за «Тоттенхэм».
