Реднапп: «Тоттенхэм» был близок к тому, чтобы приобрести Суареса и Азара"

29 ноября 2016, 12:43

Экс-наставник «Тоттенхэма» вспомнил, что во время его работы в лондонском клубе «шпоры» были близки к тому, чтобы приобрести и :

«Когда я тренировал „Тоттенхэм“, то искренне верил, что мы можем выиграть АПЛ.

Мы подписали свободными агентами Луи Саа и Райана Нельсена — нам не хватало игроков, мешали травмы, у меня не было нападающего.

Если бы мы только тогда заплатили за Луиса Суареса, ведь мы рассматривали его кандидатуру.

Также я встречался с Эденом Азаром, мы пробеседовали три часа в отеле в Париже. Он очень хотел перейти в „Тоттенхэм“.

Если бы мы приобрели кого-то из них двоих, то смогли бы побороться за титул».

Накануне Реднапп рассказал о забавном случае с нападающим «Урала» Романа Павлюченко, который в свое время играл за «Тоттенхэм».