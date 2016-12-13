Шовковский объявил о завершении карьеры

13 декабря 2016, 00:21

Голкипер киевского «Динамо» после матча 18-го тура украинской Премьер-Лиги против «Шахтера» принял решение повесить перчатки на гвоздь:

«Все имеет свое начало и свой конец. Подошла к завершению и моя более чем 20-летняя карьера игрока. Все эти годы я был счастлив защищать цвета „Динамо“. В моей карьере были как победы, так и поражения, как триумфы, так и неудачи. Я был счастлив здесь все эти годы, но сейчас принял решение завершить карьеру. Настало время сказать спасибо клубу и болельщикам!»