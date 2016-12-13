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Шовковский объявил о завершении карьеры

13 декабря 2016, 00:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)3 : 4Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский после матча 18-го тура украинской Премьер-Лиги против «Шахтера» принял решение повесить перчатки на гвоздь:

«Все имеет свое начало и свой конец. Подошла к завершению и моя более чем 20-летняя карьера игрока. Все эти годы я был счастлив защищать цвета „Динамо“. В моей карьере были как победы, так и поражения, как триумфы, так и неудачи. Я был счастлив здесь все эти годы, но сейчас принял решение завершить карьеру. Настало время сказать спасибо клубу и болельщикам!»

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Все комментарии
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
18 декабря 2016 в 19:15
главное вовремя уйти! чтоб не проигрывать прощальный матч 4-3
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ МеталлФан (раскрыть)
14 декабря 2016 в 00:17
Сказал фан несуществующего клуба😂😂😂
nahan
nahan
13 декабря 2016 в 19:47
Он забыл, что нужно завершать карьеру...
нoГГано
нoГГано
13 декабря 2016 в 08:18
Комичный воротчик был, за шиворот себе пропускал только в путь !
Samuelsen
Samuelsen
13 декабря 2016 в 08:08
Неужели
mat73
mat73
13 декабря 2016 в 07:17
"И особое спасибо Евгению Хачериди, что помог мне проводил на пенсию! "
Санчо Панса
Санчо Панса
13 декабря 2016 в 06:00
Легенда украинского футбола, одним словом! Шутка ли, он играл еще за то киевское Динамо вместе с Ребровым, Каладзе, Лужным и Шевченко) Не удивлюсь, если Александр станет в будущем тренером вратарей киевлян. Отличная была у него игровая карьера!
95-shishani-95
95-shishani-95
13 декабря 2016 в 02:04
А он разве никуда не уходил из Динамо?
FootballFun1985
FootballFun1985
13 декабря 2016 в 01:59
Шовковский - символ целой эпохи для Динамо. Казалось, что он будет играть вечно. Но, к счастью или сожалению, это невозможно. В любом случае, спасибо за игру в сборной и в клубе и удачи в дальнейшей жизни.
МеталлФан
МеталлФан ответ Ty4ka98 (раскрыть)
13 декабря 2016 в 01:21
Ты серьёзно??? )))))
Ty4ka98
Ty4ka98
13 декабря 2016 в 01:20
Отличный вратарь. Легенда "Динамо"! Удачи Александру в дальнейших начинаниях или продолжениях!
Dj.Depp
Dj.Depp
13 декабря 2016 в 01:16
Понял, что рекорд Хачериди (два автогола в одной игре) и рекорд нашего ИгАрька (два автогола в одном групповом этапе ЛЧ) ему уже не побить!))
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
13 декабря 2016 в 01:13, ред.
да ляпы были , но в целом класный кипер, молодец удачи Сашо) пойдет в тренера 100% через годик другой как Шева!!!!!! есть мозги
МеталлФан
МеталлФан
13 декабря 2016 в 00:58
Жаль. Какие роскошные плюхи эта дыра ловила,мммммм.
Всё,Игорь А.,теперь ты для меня намбэ 1 ))
    minai
    minai
    13 декабря 2016 в 00:57
    Гудбой(или как там его) - тоже.
    Особо ОпасеН
    Особо ОпасеН
    13 декабря 2016 в 00:36
    Мог бы уже и до конца сезона доиграть. Удачи Сане. Легенда.
    t0s1k
    t0s1k
    13 декабря 2016 в 00:30
    Странно что до конца сезона не дотянул... удачи тебе! Карьера хороша!
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