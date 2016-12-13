Ганчаренко: «Уход Дзагоева — это слух. Можете вопрос закрыть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отрицает, что полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев зимой может покинуть клуб:
«У ЦСКА проблемы в каждой линии? Вообще-то любые трудности правильно переводить в категорию задач и браться за их решение. Если этого бояться, не надо было отправляться в Уфу, чтобы бороться за выживание. Не надо было и из БАТЭ переходить в „Кубань“. Говорите, возрастная защита? А я скажу: опытная, пропустившая меньше всех в чемпионате! Не хватает нападающего? Но, зная, как селекционный отдел ЦСКА умеет подыскивать футболистов, не сомневаюсь, что проблема решаема.
Речь об иностранце? Да. Траоре наверняка вернется в „Монако“, уйдет и Страндберг. Чалов — это молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Но у нас есть наметки, различные варианты решений. Это не безнадега. И даже не повод говорить о трудностях. Это просто вызов.
Уход Дзагоева — это слух. Можете вопрос закрыть. А дисквалификация Еременко — конечно, большая потеря. Но это уже от меня зависит, как видоизменить полузащиту, чтобы ее компенсировать. Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев — по-моему, это большая сила в центральной зоне. По крайней мере на те тринадцать игр, которые нам остались».
Беларускі трэнер Віктар Ганчарэнка прызначаны галоўным трэнерам маскоўскага ЦСКА. На гэтай пасадзе ён змяніў Леаніда Слуцкага.
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Для нас ведь пустяк, а человеку приятно будет!)))
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/950694.shtml
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А агент Дзагоева в курсе что это слухи?или кони цену набивают?
Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев - это большая сила в центральной зоне.