Ганчаренко: «Уход Дзагоева — это слух. Можете вопрос закрыть»

13 декабря 2016, 23:00

Главный тренер ЦСКА отрицает, что полузащитник «армейцев» зимой может покинуть клуб:

«У ЦСКА проблемы в каждой линии? Вообще-то любые трудности правильно переводить в категорию задач и браться за их решение. Если этого бояться, не надо было отправляться в Уфу, чтобы бороться за выживание. Не надо было и из БАТЭ переходить в „Кубань“. Говорите, возрастная защита? А я скажу: опытная, пропустившая меньше всех в чемпионате! Не хватает нападающего? Но, зная, как селекционный отдел ЦСКА умеет подыскивать футболистов, не сомневаюсь, что проблема решаема.

Речь об иностранце? Да. Траоре наверняка вернется в „Монако“, уйдет и Страндберг. Чалов — это молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Но у нас есть наметки, различные варианты решений. Это не безнадега. И даже не повод говорить о трудностях. Это просто вызов.

Уход Дзагоева — это слух. Можете вопрос закрыть. А дисквалификация Еременко — конечно, большая потеря. Но это уже от меня зависит, как видоизменить полузащиту, чтобы ее компенсировать. Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев — по-моему, это большая сила в центральной зоне. По крайней мере на те тринадцать игр, которые нам остались».