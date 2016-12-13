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Ганчаренко: «Уход Дзагоева — это слух. Можете вопрос закрыть»

13 декабря 2016, 23:00

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отрицает, что полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев зимой может покинуть клуб:

«У ЦСКА проблемы в каждой линии? Вообще-то любые трудности правильно переводить в категорию задач и браться за их решение. Если этого бояться, не надо было отправляться в Уфу, чтобы бороться за выживание. Не надо было и из БАТЭ переходить в „Кубань“. Говорите, возрастная защита? А я скажу: опытная, пропустившая меньше всех в чемпионате! Не хватает нападающего? Но, зная, как селекционный отдел ЦСКА умеет подыскивать футболистов, не сомневаюсь, что проблема решаема.

Речь об иностранце? Да. Траоре наверняка вернется в „Монако“, уйдет и Страндберг. Чалов — это молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Но у нас есть наметки, различные варианты решений. Это не безнадега. И даже не повод говорить о трудностях. Это просто вызов.

Уход Дзагоева — это слух. Можете вопрос закрыть. А дисквалификация Еременко — конечно, большая потеря. Но это уже от меня зависит, как видоизменить полузащиту, чтобы ее компенсировать. Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев — по-моему, это большая сила в центральной зоне. По крайней мере на те тринадцать игр, которые нам остались».

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
15 декабря 2016 в 08:37
Отдельная задача - чертать фамилию нового тренера ЦСКА через "а"...
Alexndr Sorokin
Alexndr Sorokin
14 декабря 2016 в 20:41
да Михалыйчу через год дзагов и не нужен будет как в батэ под его руководством каждый год пол состав уходила и это не мешало ему выигрывать всякие баврии лили играть в ничью с итальянскими клубами причем как правело в команде было тока 2 - 3 легионера один из них бресан беларус
SanitarForest
SanitarForest
14 декабря 2016 в 11:50
можете вопрос закрыть... он никому и на ненужен))
Shafterhopf
Shafterhopf ответ AmG1991 (раскрыть)
14 декабря 2016 в 10:57
Возможно. Не зная всей ситуации можно только гадать. Если исходить из ситуации в целом (положение ЦСКА в таблице, желание игрока, возможный интерес других клубов), то более вероятный вариант это то, что его отпустят в конце сезона. Если брать в расчет официальную информацию, а интервью тренера можно таковой считать, то Дзагоев останется как минимум до конца этого сезона. Но в нынешних реалиях футбола все может перемениться если поступит хорошее предложение, которое устроит клуб, чтобы за деньги полученные от продажи Дзагова можно было приобрести адекватную замену. (Ведь были же случаи когда игрок продлевал контракт, а уже через несколько недель переходил в другую команду).
AmG1991
AmG1991 ответ Shafterhopf (раскрыть)
14 декабря 2016 в 10:47
Если поступит хорошее предложение,думаю клуб не будет препятствовать уходу.Тем более Дзагоев хочет попасть в европу.
Shafterhopf
Shafterhopf ответ AmG1991 (раскрыть)
14 декабря 2016 в 10:32
Интересоваться - одно, а уйти - другое. Гончаренко же не сказал, что им никто не интересуется. Вроде четко написано, что он не уйдет, то есть клуб не готов его отпустить на данном этапе.
Sem25
Sem25
14 декабря 2016 в 09:58
Ганчаренко? Уважили? Предлагаю на этом не останавливаться. Все связанное с Гончаренко можно писать на белорусской мове:

Беларускі трэнер Віктар Ганчарэнка прызначаны галоўным трэнерам маскоўскага ЦСКА. На гэтай пасадзе ён змяніў Леаніда Слуцкага.
______________________________________________________________________

Для нас ведь пустяк, а человеку приятно будет!)))
AmG1991
AmG1991
14 декабря 2016 в 09:45
Агент: «„Эвертон“ и ещё несколько клубов АПЛ действительно интересуются Дзагоевым»
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/950694.shtml
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А агент Дзагоева в курсе что это слухи?или кони цену набивают?
Казанский
Казанский
14 декабря 2016 в 08:37
Ганчаренко: «Уход Дзагоева - это слух.Он никому не нужен...
PQ
PQ
14 декабря 2016 в 08:18
Ганчаренко справится
самуил кац
самуил кац
14 декабря 2016 в 07:58
Соутгемптон, Суонси, Эвертон, Тоттенхэм....Куда там его еще не сватали ? А я сразу сказал, что коням можно не беспокоиться, никуда он не уйдет, все эти сплетни от агента, чтобы интерес к нему подогреть. Дзагоев - неплохой игрок, но уровня РОССИЙСКОГО чемпионата и не более.
112910415
112910415
14 декабря 2016 в 07:47
хорошо
SHMEL
SHMEL
14 декабря 2016 в 07:45
Думаю у Гончаренко всё получится и он станет достойным продолжателем армейских традиций.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
14 декабря 2016 в 07:44
Ну и все
забайкальский армеец
забайкальский армеец
14 декабря 2016 в 07:36
Я уверен ,что Ганчаренко справится и команда будет биться за золотые медали,нас каждый год списывают раньше времени.
Ойсхар 95
Ойсхар 95
14 декабря 2016 в 05:13
😎
Санчо Панса
Санчо Панса
14 декабря 2016 в 05:08
Надеюсь, что это так и есть! Алан очень нужен ЦСКА. В любом случае ждем возвращения Васина, Витиньо и прихода еще одного нападающего)
denmig
denmig
14 декабря 2016 в 02:39
Даа.. Не скоро мы увидим цска в первой тройке! Пока там все видоизменится!
Гавриил
Гавриил
14 декабря 2016 в 02:11
Кто бы сомневался... Ганчарэнка подтвердил то, о чём я писал ранее))) каждое трансферное окно у нас начинают "продавать" в АПЛ Кокориных и Дзагоевых. Только каждый раз они остаются. Дети лимита никуда отсюда не уедут! Они тут звёзды, а там - никто! Там надо будет выгрызать зубами свой шанс, а тут платят за паспорт:)
nik9373
nik9373 ответ BESTJuventus (комментарий удален) (раскрыть)
14 декабря 2016 в 02:06
Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка-так на белорусском.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
14 декабря 2016 в 01:26
Как это Дзагоев никуда не уйдёт? А мы ему и курочку и колбаски в дорогу припасли. Вот, что значит вовремя не ушёл, а теперь не отпустят. Жалко парня.
minai
minai
14 декабря 2016 в 00:48
Конечно слух, кому он нахрен нужен.
qwenster
qwenster
14 декабря 2016 в 00:19, ред.
Гончаренко: "Дзагоев армейский конь по духу"
Т34
Т34
14 декабря 2016 в 00:17
"С гаупвахты никто и никуда не уйдет!" - сказал Ганчаренко, а для верности еще и стреножил всех коней.- "Слухи буду вырывать с корнем!"
oFANATo
oFANATo
14 декабря 2016 в 00:10
Тяжело будет Ганчаренко повторить достижения Газзаева и Слуцкого, но все равно удачи.
EvgenyS
EvgenyS ответ Зе Луиш (раскрыть)
13 декабря 2016 в 23:57
Яичко Зе Луиша.
    EvgenyS
    EvgenyS ответ ВОМБАТ69 (комментарий удален) (раскрыть)
    13 декабря 2016 в 23:56
    От куда ты такой вылез?
    Dj.Depp
    Dj.Depp
    13 декабря 2016 в 23:55
    Успокойтесь коники. Ни кому Ваш супер-пупер технарь не нужен. Всё только пустые утки.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    13 декабря 2016 в 23:50
    Сразу видно, что Ганчаренко уже знает как минимизировать потерю Еременко.
    Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев - это большая сила в центральной зоне.
    drug01
    drug01
    13 декабря 2016 в 23:49
    Надо доиграть сезон а там можно смотреть! Сейчас для нового тренера нужен костяк,ведь Спартак чемпион пока во сне.....
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