Моуриньо: «Я предупреждал Златана, что АПЛ — не место для отдыха»

15 декабря 2016, 18:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал игру нападающего «дьяволов» . Накануне он своим голом в концовке поединка принес МЮ победу над «Кристал Пэлас» (2:1).

«Я знал, что Ибрагимович — это личность с характером и страстью. Предупреждал его, что АПЛ — не место для отдыха. Но если богатый парень с феноменальной карьерой собирается ехать доигрывать, то он точно не выберет Англию.

В Англию приезжают, если хотят играть в самой сложной лиге мира, если хотят показать себя. Решение Златана было основано именно на этом. Я очень рад, и дело тут не только в его голах. Его забитые мячи, лидерские качества, мотивация — всё это очень импонирует».