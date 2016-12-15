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Моуриньо: «Я предупреждал Златана, что АПЛ — не место для отдыха»

15 декабря 2016, 18:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал игру нападающего «дьяволов» Златана Ибрагимовича. Накануне он своим голом в концовке поединка принес МЮ победу над «Кристал Пэлас» (2:1).

«Я знал, что Ибрагимович — это личность с характером и страстью. Предупреждал его, что АПЛ — не место для отдыха. Но если богатый парень с феноменальной карьерой собирается ехать доигрывать, то он точно не выберет Англию. 

В Англию приезжают, если хотят играть в самой сложной лиге мира, если хотят показать себя. Решение Златана было основано именно на этом. Я очень рад, и дело тут не только в его голах. Его забитые мячи, лидерские качества, мотивация — всё это очень импонирует».

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Все комментарии
EVERTON
EVERTON
16 декабря 2016 в 04:06
Маур прав.
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
15 декабря 2016 в 22:39
здесь он прав!
iBragim2102
iBragim2102
15 декабря 2016 в 21:15
Он доигрывать приехал.
serjinhо
serjinhо ответ Artuom (раскрыть)
15 декабря 2016 в 20:57
не смотрю середняков
    Vector
    Vector ответ lobsterdam (раскрыть)
    15 декабря 2016 в 20:35
    Когда нечего ответить, в основном отвечают так;-)
    Artuom
    Artuom ответ serjinhо (раскрыть)
    15 декабря 2016 в 20:11
    Не смотришь матчи МЮ! Очень часто Златан отходит в глубь и помогает в отборе, отдаёт передачи в атаку и т.п.. Фланговые напы гораздо реже у МЮ опускаются вглубь, чем Ибра.
    КЭТиК
    КЭТиК
    15 декабря 2016 в 19:50
    Ждем камень в огород мОУРИНЬО.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    15 декабря 2016 в 19:45
    И в итоге он внял твоим словам! Хорошо, что Златан в большом порядке)
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Vector (раскрыть)
    15 декабря 2016 в 19:41
    а ваш паровоз - на запасном пути!
    Фанат футбола .
    Фанат футбола .
    15 декабря 2016 в 19:19, ред.
    надеюсь оба провалятся и вылетят с позором с апл. оба высокомерные , зазнатые и тщеславные типы . ненавижу таких.
    juchok
    juchok ответ Zimmer (раскрыть)
    15 декабря 2016 в 19:14
    так ездили же, показали свой мощнейший класс, особенно Юра и Динияр!)!)!)
    нoГГано
    нoГГано
    15 декабря 2016 в 19:13
    Моуриньо: «Я предупреждал Златана, что АПЛ - не место для отдыха, а он жахнул стопку вискарика и сказал : Да ладно тебе Маур, я высокий и мощный, буду в каждом матче голы клепать»
    удар через себя
    удар через себя
    15 декабря 2016 в 19:06
    То что это не место для отдыха убедились все. А именно Златан и Пеп Гвардиола которые отдыхали во Франции, Германии, Испании...
    Vector
    Vector
    15 декабря 2016 в 18:58
    Да тебя раньше выгонят
    serjinhо
    serjinhо
    15 декабря 2016 в 18:58
    стоять и ждать мяча от подавал - вот так серьезная работа
    ermak6848
    ermak6848
    15 декабря 2016 в 18:58
    Златан Красава!!!
    Zimmer
    Zimmer
    15 декабря 2016 в 18:48
    Российским футболистам на заметку.
    Ezkaton
    Ezkaton
    15 декабря 2016 в 18:27
    Златан мужик
    Гость
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