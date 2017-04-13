Строители «Ростов-Арены» объявили забастовку. Ситуацию скоро нормализуют

Как стало известно, строители стадиона «Ростов-Арена» объявили забастовку из-за невыплаты зарплат. Местная пресса сообщала о том, рабочие не получают деньги вот уже пятый месяц. Куратор «Ростова» Игорь Гуськов заявил, что вопрос будет урегулирован в самое ближайшее время:

«Забастовка? Могу сказать, что „Крокус“ - это мощная, серьезная компания. Недостатка в финансовых средствах нет. Заказчик старается своевременно оплачивать выполнение подрядных работ.

Вопрос по выплате заработной платы работникам стадиона находится на контроле министерства строительства Ростовской области. На сообщения (в СМИ) мы отреагировали незамедлительно: сотрудники Минстроя встретились с руководством строителей „Ростов-Арены“, есть обещания в течение одного-двух дней нормализовать ситуацию. Отреагировала и областная прокуратура. В ближайшее время ситуация должна быть нормализована».