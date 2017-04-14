Мутко: «Основные работы по подготовке к ЧМ должны быть завершены к концу года»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что основные работы по подготовке России к чемпионату мира-2018 должны закончиться до конца этого года:

«Мы знаем все сложности и проблемы, которые есть у нас в экономике. Проделана большая работа, очень много сделано в плане подготовки к чемпионату мира, но еще много впереди. Мировое первенство - сложный проект. Мы должны сделать все, чтобы основные работы были завершены в этом году.

Есть еще и проблемные объекты, надо на это обратить внимание. Уверен, что с материальной частью мы справимся, надо заниматься операционной деятельностью. Любая остановка, сбой финансирования - и мы упираемся в проблемы. Надо, чтобы все графики выполнения работ выполнялись».