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Мутко: «Основные работы по подготовке к ЧМ должны быть завершены к концу года»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Мутко Виталий
Сегодня, 14:38 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что основные работы по подготовке России к чемпионату мира-2018 должны закончиться до конца этого года:

«Мы знаем все сложности и проблемы, которые есть у нас в экономике. Проделана большая работа, очень много сделано в плане подготовки к чемпионату мира, но еще много впереди. Мировое первенство - сложный проект. Мы должны сделать все, чтобы основные работы были завершены в этом году.

Есть еще и проблемные объекты, надо на это обратить внимание. Уверен, что с материальной частью мы справимся, надо заниматься операционной деятельностью. Любая остановка, сбой финансирования - и мы упираемся в проблемы. Надо, чтобы все графики выполнения работ выполнялись».

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