Хубулов: «Сейчас „Анжи“ со всем командами тяжело играть»

Полузащитник Арсен Хубулов, который только в феврале присоединился к «Анжи», поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»:

«Позитивно настраиваемся на хороший результат. Ждем „Крылья Советов“ и должны выйти максимально мобилизованными, агрессивными и показать, как мы можем играть дома.

Вообще футбол играют для болельщиков и очень приятно, когда трибуны переполнены. Надеюсь, что на эту игру придет как можно больше зрителей. Команда и болельщики должны быть одним целым. Ну а мы постараемся их порадовать. Самое главное - добиться положительного результата. Сейчас со всеми командами тяжело играть».