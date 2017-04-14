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Хубулов: «Сейчас „Анжи“ со всем командами тяжело играть»

Матч: АнжиАнжи-:-Крылья СоветовКрылья Советов
Начало матча: Завтра, 17:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Хубулов Арсен
Сегодня, 14:02 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник Арсен Хубулов, который только в феврале присоединился к «Анжи», поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»:

«Позитивно настраиваемся на хороший результат. Ждем „Крылья Советов“ и должны выйти максимально мобилизованными, агрессивными и показать, как мы можем играть дома.

Вообще футбол играют для болельщиков и очень приятно, когда трибуны переполнены. Надеюсь, что на эту игру придет как можно больше зрителей. Команда и болельщики должны быть одним целым. Ну а мы постараемся их порадовать. Самое главное - добиться положительного результата. Сейчас со всеми командами тяжело играть».

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