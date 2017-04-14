Хубулов: «Сейчас „Анжи“ со всем командами тяжело играть»
Матч: Анжи-:-Крылья Советов
Начало матча: Завтра, 17:00
Сегодня, 14:02 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник Арсен Хубулов, который только в феврале присоединился к «Анжи», поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»:
«Позитивно настраиваемся на хороший результат. Ждем „Крылья Советов“ и должны выйти максимально мобилизованными, агрессивными и показать, как мы можем играть дома.
Вообще футбол играют для болельщиков и очень приятно, когда трибуны переполнены. Надеюсь, что на эту игру придет как можно больше зрителей. Команда и болельщики должны быть одним целым. Ну а мы постараемся их порадовать. Самое главное - добиться положительного результата. Сейчас со всеми командами тяжело играть».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
А не раздвигают булки перед проектами,как некоторые командишки.
Бейтесь,ребята,и результат придет.
Но команде из столицы Дагестана пока просто не везет.
Игра у них есть - будет и везение.