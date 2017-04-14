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Дзюба: «„Зенит“ жалуется на судей, а „Спартак“ - нет? Это смешно»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: 16.04.2017, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Дзюба Артём
Сегодня, 12:52 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Форвард «Зенита» Артем Дзюба оценивает шансы своей команды в матче с московским «Спартаком», который состоится 16 апреля:

«Для нас матч со „Спартаком“ — принципиальный: это возможность сбить их победный настрой, набранный за последние матчи, когда часто везло и многое получалось. А для „Спартака“ победа над нами – возможность стать ещё увереннее. В „Зените“ понимают, что это последний шанс зацепиться за возможность догнать лидера. Уже ощущаем мандраж и предвкушаем начало матча. Хочется, чтобы игра со „Спартаком“ уже началась. 

Матч будет обслуживать арбитр Александр Егоров, это хорошо, по-моему. Знаю, что он не реагирует на давление клубов. Хотя сейчас общий фон такой, будто „Зенит“ жалуется на судей, а „Спартак“ — нет. Это смешно звучит. Особенно на фоне разговоров про первый в сезоне пенальти в их пользу. Но СМИ сейчас болеют за „Спартак“ и хотят его чемпионства. Хочется, чтобы всё это осталось на втором плане, а на первый вышел футбол. Надеюсь, в воскресенье „Спартак“ и „Зенит“ покажут отличный матч, на стадионе будет красивая атмосфера, а победит сильнейший. Надеюсь, это будет „Зенит“».

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