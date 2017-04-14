Дзюба: «„Зенит“ жалуется на судей, а „Спартак“ - нет? Это смешно»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба оценивает шансы своей команды в матче с московским «Спартаком», который состоится 16 апреля:
«Для нас матч со „Спартаком“ — принципиальный: это возможность сбить их победный настрой, набранный за последние матчи, когда часто везло и многое получалось. А для „Спартака“ победа над нами – возможность стать ещё увереннее. В „Зените“ понимают, что это последний шанс зацепиться за возможность догнать лидера. Уже ощущаем мандраж и предвкушаем начало матча. Хочется, чтобы игра со „Спартаком“ уже началась.
Матч будет обслуживать арбитр Александр Егоров, это хорошо, по-моему. Знаю, что он не реагирует на давление клубов. Хотя сейчас общий фон такой, будто „Зенит“ жалуется на судей, а „Спартак“ — нет. Это смешно звучит. Особенно на фоне разговоров про первый в сезоне пенальти в их пользу. Но СМИ сейчас болеют за „Спартак“ и хотят его чемпионства. Хочется, чтобы всё это осталось на втором плане, а на первый вышел футбол. Надеюсь, в воскресенье „Спартак“ и „Зенит“ покажут отличный матч, на стадионе будет красивая атмосфера, а победит сильнейший. Надеюсь, это будет „Зенит“».
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Болельщики красно-белых встретят тебя, как полагается.
А за "Спартак" болеют не только СМИ, но и армия болельщиков.
Кстати, она самая большая и в России, и в СНГ, и в Восточной Европе.
Болельщики красно-белых встретят тебя, как полагается.
А за "Спартак" болеют не только СМИ, но и армия болельщиков.
Кстати, она самая большая и в России, и в СНГ, и в Восточной Европе.
особенно на МАТЧ ТВ болеют за Спартак, поэтому воскресный матч будут комментировать Погорелов и Орлов)
особенно на МАТЧ ТВ болеют за Спартак, поэтому воскресный матч будут комментировать Погорелов и Орлов)
ТИТУЛ ЗАХОТЕЛ, НА ПОМОЙКЕ ТОЛЬКО ПРОСРОЧЕННЫЕ.
До чемпионства Спартаку ещё очень далеко,потому как впереди трудный график.
Но эта команда заслужила победу в чемпионате,а тот же Зенит нет.
Зенит в этом сезоне не играет в футбол.И причина здесь точно не в судействе.
Что касается желания многих увидеть Спартак чемпионом,то здесь нет ничего зазорного.
А в Дзюбе,похоже,просто в очередной раз говорит зависть и желчь.Ведь он просто боится,что сам лишил себя возможного чемпионского звания.
Может ли Зенит в этом сезоне стать чемпионом?В розыгрыше осталось 24 очка.Возможно всё.Но Спартак заслужил чемпионства.Потому как стал отдаваться футболу на 100%
Борис Чухлов: "Дзюба – ходячий экскаватор. Цаллагов – не уровень "Зенита"
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Деревянный экскаватор )))))
Ликует вся помойка,
Но скоро к ним придёт Спартак,
И тр.х.ет их легонько.
Зенит - самый популярный футбольный клуб в России - вот это действительно смешно звучит.)
Нормальный человек(профессиональный футболист) не когда бы не распускал нюни)
Стыдно за такого игрока,воспитал Спартак хама и бревно!