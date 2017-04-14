Дзюба: «„Зенит“ жалуется на судей, а „Спартак“ - нет? Это смешно»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба оценивает шансы своей команды в матче с московским «Спартаком», который состоится 16 апреля:

«Для нас матч со „Спартаком“ — принципиальный: это возможность сбить их победный настрой, набранный за последние матчи, когда часто везло и многое получалось. А для „Спартака“ победа над нами – возможность стать ещё увереннее. В „Зените“ понимают, что это последний шанс зацепиться за возможность догнать лидера. Уже ощущаем мандраж и предвкушаем начало матча. Хочется, чтобы игра со „Спартаком“ уже началась.

Матч будет обслуживать арбитр Александр Егоров, это хорошо, по-моему. Знаю, что он не реагирует на давление клубов. Хотя сейчас общий фон такой, будто „Зенит“ жалуется на судей, а „Спартак“ — нет. Это смешно звучит. Особенно на фоне разговоров про первый в сезоне пенальти в их пользу. Но СМИ сейчас болеют за „Спартак“ и хотят его чемпионства. Хочется, чтобы всё это осталось на втором плане, а на первый вышел футбол. Надеюсь, в воскресенье „Спартак“ и „Зенит“ покажут отличный матч, на стадионе будет красивая атмосфера, а победит сильнейший. Надеюсь, это будет „Зенит“».