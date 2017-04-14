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Луческу: «„Спартак“ - „Зенит“ — матч ментального уровня»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: 16.04.2017, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Луческу Мирча
Сегодня, 14:29 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Зенита» Мирча Луческу понимает, как многое зависит от результата матча со «Спартаком», и настроен победить:

«Игру со „Спартаком“ будет решать не индивидуальное мастерство, не техника. Это матч на ментальном уровне. Какая команда проявит больший характер, та и получит преимущество. Каждый должен досконально знать, как действует соперник. Если мы победим, то повернем чемпионат в другое русло.

Естественно, если „Зенит“ проиграет, то покинет гонку за титул. Это всем ясно».

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