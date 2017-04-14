Луческу: «„Спартак“ - „Зенит“ — матч ментального уровня»
Сегодня, 14:29 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Наставник «Зенита» Мирча Луческу понимает, как многое зависит от результата матча со «Спартаком», и настроен победить:
«Игру со „Спартаком“ будет решать не индивидуальное мастерство, не техника. Это матч на ментальном уровне. Какая команда проявит больший характер, та и получит преимущество. Каждый должен досконально знать, как действует соперник. Если мы победим, то повернем чемпионат в другое русло.
Естественно, если „Зенит“ проиграет, то покинет гонку за титул. Это всем ясно».
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А характер проекта мы все видели в прощальном матче Петровского.Видели и остались довольны увиденным)
А характер проекта мы все видели в прощальном матче Петровского.Видели и остались довольны увиденным)
По-моему, не сегодня, так завтра Дзюба назовет Луческу тренеришкой и превратит Зенит в карточный домик, а зазвездившийся Олежка его с радостью поддержит.
По-моему, не сегодня, так завтра Дзюба назовет Луческу тренеришкой и превратит Зенит в карточный домик, а зазвездившийся Олежка его с радостью поддержит.
А про ментальность хорошо Чехов писал.
"Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о ценах на шерсть, об урожае, о своих личных делах; но почему-то когда сходимся мы, русские, то говорим только о женщинах и высоких материях".
Что же это за настрой такой у Луческу?? До матча--проигрышный!!
Не везет Зениту с тренерами! Да и Дюков с Митрофановым вызывают большое сомнение в профпригодности!
По-моему, не сегодня, так завтра Дзюба назовет Луческу тренеришкой и превратит Зенит в карточный домик, а зазвездившийся Олежка его с радостью поддержит.
А характер проекта мы все видели в прощальном матче Петровского.Видели и остались довольны увиденным)
Как показывает практика , чемпионства берутся не в очных встречах лидеров,а в победах над теми , кто на бумаге ниже классом.
Ментальный уровень мля.
НАДЕЮСЬ ЗАНЕСУТ ЕГОРОВУ ЧЕМОДАН ПОТОЛЩЕ !!!!