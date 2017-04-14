Луческу: «„Спартак“ - „Зенит“ — матч ментального уровня»

Наставник «Зенита» Мирча Луческу понимает, как многое зависит от результата матча со «Спартаком», и настроен победить:

«Игру со „Спартаком“ будет решать не индивидуальное мастерство, не техника. Это матч на ментальном уровне. Какая команда проявит больший характер, та и получит преимущество. Каждый должен досконально знать, как действует соперник. Если мы победим, то повернем чемпионат в другое русло.

Естественно, если „Зенит“ проиграет, то покинет гонку за титул. Это всем ясно».