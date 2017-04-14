Дзюба: «Во многих матчах футболистов удаляют по беспределу»
Сегодня, 13:31 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба недоволен судейством в матчах нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги:
«Много матчей, когда футболистов удаляют по беспределу – так было с „Ростовом“, „Амкаром“. А „Спартак“ всегда додавливает свои матчи очень спокойно, без всяких претензий. Даже в Грозном их судили хорошо, спокойно, без криков и ора. Хотя в Чечне судят по-другому: приезжаешь играть туда – сразу пенальти. Но давайте не будем об этом, лучше говорить о футболе».
Ранее президент РФС Виталий Мутко признал наличие судейских ошибок, но в целом остался удовлетворен ситуацией.
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Есть Спартак и есть остальные клубы.
А ещё есть пфка..(п.с.)
Сегодня вот читала у Даниила Гранина:
"Алесь Адамович рассказывал мне, как однажды шел по деревне, и собака, привязанная к забору, стала наскакивать на него и лаять. И вдруг веревка оборвалась. Он остановился, а собака испугалась. И побежала назад в свою будку. Смелость ей придавала веревка." )
Если бы Дзюба так в футбол играл, как болтает, словно базарная баба, то может быть и толк какой-то был бы от него на поле.
Как у него вообще совести хватает говорить про "беспредел"? Сам ведь главный "беспредельщик" в российском футболе! Другого такого симулянта как Дзюба, просто нет!!!
В Грозном в ворота зенита никаких пенальти не ставили,Балай отгрузил 2 банки с игры и победа Терека сомнений не вызывала.Они просто обыграли заведомо слабого соперника.
Тренер - ноет
Фанаты Зенита - ноют
Какая же идиллия, точнее цыганский табор какой-то)
Только на поле выйдешь, а там беспредельщики-судьи. Только выйдешь в сеть, а там "диванные эксперты". Только журналистку полапать хочешь, а там видеокамеры. Только гол забить хочешь на поле, а Халка нет, и некому Артему в голову попасть, чтобы в ворота отскочило.
Я думаю, ему уже пора идти к Миллеру и еще пару миллионов компенсации в год просить, в таких условиях реально играть невозможно.