Дзюба: «Во многих матчах футболистов удаляют по беспределу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба недоволен судейством в матчах нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги:

«Много матчей, когда футболистов удаляют по беспределу – так было с „Ростовом“, „Амкаром“. А „Спартак“ всегда додавливает свои матчи очень спокойно, без всяких претензий. Даже в Грозном их судили хорошо, спокойно, без криков и ора. Хотя в Чечне судят по-другому: приезжаешь играть туда – сразу пенальти. Но давайте не будем об этом, лучше говорить о футболе».

Ранее президент РФС Виталий Мутко признал наличие судейских ошибок, но в целом остался удовлетворен ситуацией.