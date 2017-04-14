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Дзюба: «Во многих матчах футболистов удаляют по беспределу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Дзюба Артём
Сегодня, 13:31 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба недоволен судейством в матчах нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги:

«Много матчей, когда футболистов удаляют по беспределу – так было с „Ростовом“, „Амкаром“. А „Спартак“ всегда додавливает свои матчи очень спокойно, без всяких претензий. Даже в Грозном их судили хорошо, спокойно, без криков и ора. Хотя в Чечне судят по-другому: приезжаешь играть туда – сразу пенальти. Но давайте не будем об этом, лучше говорить о футболе».

Ранее президент РФС Виталий Мутко признал наличие судейских ошибок, но в целом остался удовлетворен ситуацией.

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