Луческу: «Если будет решение об отставке, приму его нормально»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу пообщался с журналистами накануне поединка со «Спартаком»:
«Мы потеряли очень хороших и важных игроков. Во всех клубах моя игра строилась из-за активных флангов. У нас долго не играли Жирков и Смольников, которые были основными на своих позициях. Это уменьшило наш атакующий потенциал. Мы поменяли игру команды, но не все адаптировались к этому. Некоторые почувствовали определённые трудности.
Не отвлекают ли меня слухи о возможной отставке? Я нахожусь сейчас здесь на поле и приглашён, чтобы тренировать „Зенит“. Беру ответственность перед каждой игрой. Нынешний результат не хуже того, что был год назад, хотя в нашей команде нет некоторых ведущих футболистов, игравших у нас год назад. Моя душа спокойна, потому что я делаю всё, чтобы игра команды была лучше и зрелищнее. Не всегда это получается, к сожалению. Для меня все эти разговоры не так важны, для меня на первом месте матч со „Спартаком“. Если будет решение об отставке, я приму его нормально. Хотя это будет печально.
К игре с соперником такого уровня надо готовиться. Мы разговаривали о „Спартаке“ и его игре. Вспомнили первую игру, после которой мы вышли на первое место. И только глупый фол Кришито на Промесе развернул всё судейство российского чемпионата в другую сторону. Один лишь фол, к которому все прицепились».
Напомним, поединок обслужит арбитр Александр Егоров из Саранска.
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Все нормальные его болельщики его поймут, изначально на деньги шел, никакой тренер из того, что Миллер в команду натащил, топ-клуба не сделает.
Кстати, недавно узнал, почему Юсупов в Зените играет. Батя у него в директорате Газпрома)) Гуглите "Рим Юсупов". Вот такой газово-денежный принцип по приему в Зенит)) Повезло болельщикам Зенита еще, что сын Миллера футбол не любит))
Все нормальные его болельщики его поймут, изначально на деньги шел, никакой тренер из того, что Миллер в команду натащил, топ-клуба не сделает.
Кстати, недавно узнал, почему Юсупов в Зените играет. Батя у него в директорате Газпрома)) Гуглите "Рим Юсупов". Вот такой газово-денежный принцип по приему в Зенит)) Повезло болельщикам Зенита еще, что сын Миллера футбол не любит))
Хе-хе((
Теперь понял как ему "погоняло" Мистер дали))
И где он там на первое место выходил даже после выигрыша в том матче? При равенстве очков преимущество было у Спартака по большему количеству побед. Пусть регламент внимательно учит!