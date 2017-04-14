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Луческу: «Если будет решение об отставке, приму его нормально»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: 16.04.2017, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Луческу Мирча
Сегодня, 13:05 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу пообщался с журналистами накануне поединка со «Спартаком»:

«Мы потеряли очень хороших и важных игроков. Во всех клубах моя игра строилась из-за активных флангов. У нас долго не играли Жирков и Смольников, которые были основными на своих позициях. Это уменьшило наш атакующий потенциал. Мы поменяли игру команды, но не все адаптировались к этому. Некоторые почувствовали определённые трудности.

Не отвлекают ли меня слухи о возможной отставке? Я нахожусь сейчас здесь на поле и приглашён, чтобы тренировать „Зенит“. Беру ответственность перед каждой игрой. Нынешний результат не хуже того, что был год назад, хотя в нашей команде нет некоторых ведущих футболистов, игравших у нас год назад. Моя душа спокойна, потому что я делаю всё, чтобы игра команды была лучше и зрелищнее. Не всегда это получается, к сожалению. Для меня все эти разговоры не так важны, для меня на первом месте матч со „Спартаком“. Если будет решение об отставке, я приму его нормально. Хотя это будет печально.

К игре с соперником такого уровня надо готовиться. Мы разговаривали о „Спартаке“ и его игре. Вспомнили первую игру, после которой мы вышли на первое место. И только глупый фол Кришито на Промесе развернул всё судейство российского чемпионата в другую сторону. Один лишь фол, к которому все прицепились».

Напомним, поединок обслужит арбитр Александр Егоров из Саранска.

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