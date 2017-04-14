Кверквелия: «Спасибо тебе, Грасия, за то, что в меня не верил»
Сегодня, 10:19 | Источник: instagram.com | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поблагодарил на своей странице в Instagram главного тренера «Рубина» Хави Грасию, который отправил игрока в аренду, а потом призвал болельщиков не тосковать по тем футболистам, которых уже нет в команде:
«Спасибо Хави, что ты в меня не верил! Я благодарен тебе, что я сейчас в „Локомотве“. Я надеюсь, что ты не захочешь меня вернуть обратно, за помощью».
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Зря тебя, Кверквелия, назвали в его честь.
Зря тебя, Кверквелия, назвали в его честь.
это Гурия Ланчхути)))
Ну наверно обидно просто было што держат на лавке без объяснений а играют клоуны Санчесы...Понимаю...
Зря тебя, Кверквелия, назвали в его честь.