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Кверквелия: «Спасибо тебе, Грасия, за то, что в меня не верил»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Грасия Хави , Кверквелия Соломон
Сегодня, 10:19 | Источник: instagram.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поблагодарил на своей странице в Instagram главного тренера «Рубина» Хави Грасию, который отправил игрока в аренду, а потом призвал болельщиков не тосковать по тем футболистам, которых уже нет в команде:

«Спасибо Хави, что ты в меня не верил! Я благодарен тебе, что я сейчас в „Локомотве“. Я надеюсь, что ты не захочешь меня вернуть обратно, за помощью».

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