Газзаев: «В противостоянии „Спартака“ и „Зенита“ футболисты должны показать себя воинами»
Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев дал свою оценку встрече «Спартака» и «Зенита», которая состоится 16 апреля:
«Конечно, такие матчи отличаются особым настроем игроков, болельщиков и СМИ. Во-первых, „Спартак“ и „Зенит“ — принципиальные соперники, а во-вторых – лидеры чемпионата. В таком противостоянии футболисты должны проявить себя как настоящие воины, а не только как хорошо выученные тактически и технически мастера. Это требует особого настроя, боевого.
Но за уровень игры в решающих матчах отвечают не только команды, но и судьи. Работа арбитров также должна быть на самом высоком уровне, чтобы после матча „Спартак“ — „Зенит“ не было привычных в последнее время разговоров о судейских ошибках. Что касается результата матча, думаю, что победу одержит „Зенит“».
Напомним, в матче первого круга «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (4:2).
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Воином в игре приходится быть тому, у кого нет ни тактической, ни технической выучки: больше ничего не остаётся.
не даром первый и
единственный тренер России
выигравший Европейский Кубок УЕФА!
Вспомни, как ты угробил "Аланию".
Как впрочем и во всех остальных матчах.
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Только в смысле характера.