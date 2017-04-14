Газзаев: «В противостоянии „Спартака“ и „Зенита“ футболисты должны показать себя воинами»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев дал свою оценку встрече «Спартака» и «Зенита», которая состоится 16 апреля:

«Конечно, такие матчи отличаются особым настроем игроков, болельщиков и СМИ. Во-первых, „Спартак“ и „Зенит“ — принципиальные соперники, а во-вторых – лидеры чемпионата. В таком противостоянии футболисты должны проявить себя как настоящие воины, а не только как хорошо выученные тактически и технически мастера. Это требует особого настроя, боевого.

Но за уровень игры в решающих матчах отвечают не только команды, но и судьи. Работа арбитров также должна быть на самом высоком уровне, чтобы после матча „Спартак“ — „Зенит“ не было привычных в последнее время разговоров о судейских ошибках. Что касается результата матча, думаю, что победу одержит „Зенит“».

Напомним, в матче первого круга «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (4:2).