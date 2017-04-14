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Пресняков: «Мы с Боярским, получается, тоже сектанты»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: 16.04.2017, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Дзюба Артём
Сегодня, 16:05 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Композитор и заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший, считает, что форварду «Зенита» Артему Дзюбе не стоило называть сектантами приверженцев «Спартака», за который он и сам долгое время выступал:

«Ну, ничего себе! Вот Артем дал… Он - человек со странной лексикой, порой такое скажет. Кого он подразумевал, называя сектантами? Может, верных болельщиков, кто уже лет 30 - 50 поддерживают „Спартак“? Они уж точно сектанты. Если так, то и меня можете называть сектантом. С детства мои отец и старший брат приучили к болению за этот великий клуб.

Что плохого, если другой сектант, Миша Боярский, хочет, чтобы его любимый „Зенит“ стал чемпионом. Я Мишу люблю и уважаю, это мой друг. Мы никогда не будем спорить особо. И Юрий Федорович Маликов счастлив, что „Динамо“ вернулось в Премьер-Лигу. Он тоже сектант».

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