Пресняков: «Мы с Боярским, получается, тоже сектанты»
Композитор и заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший, считает, что форварду «Зенита» Артему Дзюбе не стоило называть сектантами приверженцев «Спартака», за который он и сам долгое время выступал:
«Ну, ничего себе! Вот Артем дал… Он - человек со странной лексикой, порой такое скажет. Кого он подразумевал, называя сектантами? Может, верных болельщиков, кто уже лет 30 - 50 поддерживают „Спартак“? Они уж точно сектанты. Если так, то и меня можете называть сектантом. С детства мои отец и старший брат приучили к болению за этот великий клуб.
Что плохого, если другой сектант, Миша Боярский, хочет, чтобы его любимый „Зенит“ стал чемпионом. Я Мишу люблю и уважаю, это мой друг. Мы никогда не будем спорить особо. И Юрий Федорович Маликов счастлив, что „Динамо“ вернулось в Премьер-Лигу. Он тоже сектант».
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Ох, и тёплый приём его послезавтра ожидает на Открытии.
Ох, и тёплый приём его послезавтра ожидает на Открытии.
Хотя своего клуба у него не было, нет и никогда не будет - слишком много наговорил.
И экспертом его никуда не позовут потому, что он толком и разговаривать не умеет.
А болельщики "Спартака", тем временем, готовятся к встрече своего "любимца"!!!
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Вот поэтому вас и считают сектантами,нашлепали бормантановых чемпионств в лихие 90-е и кричите о каком то там величие.
Чем спартак велик?
Он даже еврокубков не имеет.
Артём словно обиженный жизнью. Ну не выходит у него стать действительно КУЛЬТОВЫМ спортсменом. Не выходит и не выйдет. Средней руки футболист, очень паршивый человек и уж совсем никакая личность. Получите - распишитесь.
А гавкать он всегда умел. Тут много мозгов не надо.
Пусть и меня Артемка запишет в сектанты! :)
Николай Боре :" Мы любимы голубой луной"!
Тяф-Тяф-Тяф
Злоба на Спартак у него,т.к. после его ухода все меняется к лучшему у клуба,а в новом наоборот
Ох, и тёплый приём его послезавтра ожидает на Открытии.