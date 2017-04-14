Дзюба: «Есть группа сектантов. Из-за нее не хочется желать „Спартаку“ чемпионства»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках 23-го тура РФПЛ:
«Для меня это особенный матч. Пока всё внутри. Посмотрим, как будет на поле. Надо подойти во всеоружии. Всей команде, и в частности мне. Для меня такие матчи всегда будут принципиальными.
Это футбол. Многие адекватные болельщики „Спартака“ соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов, из-за которых не хотелось бы, чтобы „Спартак“ стал чемпионом, потому что они ведут себя не совсем по-мужски.
Пусть победит сильнейший. Чемпионат длинный. Если откровенно, такого судейства никогда не было у „Спартака“. Но надо отдать должное – очень хороший Каррера сделал коллектив, плюс пришли фундаментальные игроки. Очень качественные. Поэтому сейчас „Спартак“ силен. И если он выиграет чемпионат - значит, будет этого достоин. Но мы постараемся им все это подпортить».
Форвард также надеется, что судьи не повлияют на результат матча.
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Высе...ов будет очень много, и именно в этот момент мы и поймём - большинства стоит держаться стороной.
Не тебе говорить про по мужски
Нормально)
Но даже Дзюба признал тот факт, что спартачек силён как никогда.
Тем приятнее будет стандартно отгрузить 4 банки и уехать домой победителями.
Его зарплата - 210-220 миллионов в год.
Бюджет клубов из втордива - 30 млн в год. То есть, на зарплату одного упыря-бездельника можно целый год содержать 7 клубов из нормальных областных городов. А если посчитать к примеру ещё нескольких упырей нашего футбола того же Дзюбу, Пашу Погребняка и т.д., то на все их деньги по контракту, можно содержать целый год всю вторую лигу, а потом мы все удивляемся, почему у нас клубы начинают исчезать с футбольной карты России. Поэтому, оплачивая дорогие контракты упырям нашего футбола, мы губим наше подрастающее молодое поколение футболистов, им просто негде играть, а новые звёзды и не появлятся из за этого, и остаётся нам, опять наблюдать игру таких вот, вечно недовольных, упырей нашего футбола.
Тебе не кажется ,что Дзюба по-своему , пусть и коряво , но по сути поздравил адекватных мясных с тем ,что Спартак наконец стал серьезной боевой единицей !? Просто из-за этих самых "сектантов" , которых ,Макс , у вас на самом деле дохера , что и по соккере видно , он не жалеет этого в открытую : "многие адекватные болельщики Спартака соскучились по титулу и заслужили за столько лет,чтобы их команда стала чемпионом"
Он говорит-то нормальные вещи,просто многие видят то,что хотят видеть.
ГАФ-ГАФ-ГАФ