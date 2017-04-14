Дзюба: «Есть группа сектантов. Из-за нее не хочется желать „Спартаку“ чемпионства»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках 23-го тура РФПЛ:

«Для меня это особенный матч. Пока всё внутри. Посмотрим, как будет на поле. Надо подойти во всеоружии. Всей команде, и в частности мне. Для меня такие матчи всегда будут принципиальными.

Это футбол. Многие адекватные болельщики „Спартака“ соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов, из-за которых не хотелось бы, чтобы „Спартак“ стал чемпионом, потому что они ведут себя не совсем по-мужски.

Пусть победит сильнейший. Чемпионат длинный. Если откровенно, такого судейства никогда не было у „Спартака“. Но надо отдать должное – очень хороший Каррера сделал коллектив, плюс пришли фундаментальные игроки. Очень качественные. Поэтому сейчас „Спартак“ силен. И если он выиграет чемпионат - значит, будет этого достоин. Но мы постараемся им все это подпортить».

Форвард также надеется, что судьи не повлияют на результат матча.