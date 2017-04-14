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Дубль Ди Марии позволил ПСЖ переиграть «Анже»

Матч: АнжеАнже0 : 2ПСЖПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 33-го тура Лиги 1 ПСЖ на выезде добыл победу над «Анже».

Анжер, стадион «Жан Буэн».

«Анже» - ПСЖ - 0:2 (0:1)
Голы: Ди Мария 28, 84.

«Анже»: Летелье, Траоре, Сиссоко, Манко, Тома, Ндойе, Сантамария, Мангани, Токо-Экамби, Пепе (Бамба 76), Дьедиу (Бериго 82).
Главный тренер: Стефан Мулен.

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Максвелл, Орье, Кимпембе, Матюиди (Мотта 77), Рабьо, Ди Мария (Гедеш 90), Верратти, Пасторе (Лукас Моура 69), Кавани.
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Верратти 12, Тома 12, Дьедиу 58.

Судья: Тони Шапрон.

В прошлом туре Лиги 1 ПСЖ разгромил «Генгам» (4:0).

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