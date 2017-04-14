Рейтинг@Mail.ru

«Атлетик» разбил «Лас-Пальмас»

Матч: АтлетикАтлетик5 : 1Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:33 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 32-го тура Примеры «Атлетик» дома разобрался с «Лас-Пальмасом».

Бильбао, стадион «Сан Мамес Баррия».

«Атлетик» - «Лас-Пальмас» - 5:1 (3:1)
Голы: Сан Хосе 7, Муньяин 9, 58, Адурис 18, 59Бигас 12.

«Атлетик»: Аррисабалага, Ляпорт, Йерай Альварес, Баленсиага (Иньиго Лекуэ 52), Де Маркос, Рауль Гарсия, Сан Хосе (Беньят 75), Иньяки Уильямс (Сусаета 79), Итурраспе, Муньяин, Адурис.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Лас-Пальмас»: Лисоаин, Лемос (Гарсия Сантана 46), Кастельяно, Маседо, Бигас, Гарсия (Момо 63), Гомес, Ливая, Виера (Халилович 71), Домингес, Меса.
Главный тренер: Кике Сетьен.

Предупреждения: Виера 60, Сан Хосе 66, Ливая 89.

Судья: Хавьер Эстрада.

В прошлом туре «Атлетик» уступил «Вильярреалу» (1:3).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
gl
Сегодня 00:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:37, редактировал 14.04.2017, 23:40
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:38 Видео Дубль Ди Марии позволил ПСЖ переиграть «Анже» 5
20:44 Ряд основных игроков «Реала» не сыграет с хихонским «Спортингом» 24
19:56 Фото Паулиньо оштрафован за рекламу букмекеров и фото с порноактрисой 18
18:31 Зозуля сменил Тимощука в исполкоме ФФУ 19
18:19 Бабел - игрок недели в Лиге Европы 5
17:46 Михайлович: «Харт хочет остаться в „Торино“» 3
Станислав Горин
10 причин любви к «Милану»
Легендарный футбольный клуб официально продали китайским инвесторам. «Соккер.ру» предлагает вспомнить эпоху Берлускони и причины, почему «россонери» любят во всем мире.
Комментариев: 12
15:07 Видео Восьмерых фанатов «Лестера» осудили на 4 месяца за бесчинства в Мадриде 18
09:31 Плохое состояние газона в Полтаве вывело «Шахтер» в полуфинал Кубка Украины 21
09:12 Левандовски: «Я сыграю в Мадриде» 25
все материалы по этой теме
Турниры