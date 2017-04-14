«Атлетик» разбил «Лас-Пальмас»
Матч: Атлетик5 : 1Лас-Пальмас
Вчера, 23:33 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 32-го тура Примеры «Атлетик» дома разобрался с «Лас-Пальмасом».
Бильбао, стадион «Сан Мамес Баррия».
«Атлетик» - «Лас-Пальмас» - 5:1 (3:1)
Голы: Сан Хосе 7, Муньяин 9, 58, Адурис 18, 59 — Бигас 12.
«Атлетик»: Аррисабалага, Ляпорт, Йерай Альварес, Баленсиага (Иньиго Лекуэ 52), Де Маркос, Рауль Гарсия, Сан Хосе (Беньят 75), Иньяки Уильямс (Сусаета 79), Итурраспе, Муньяин, Адурис.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Лас-Пальмас»: Лисоаин, Лемос (Гарсия Сантана 46), Кастельяно, Маседо, Бигас, Гарсия (Момо 63), Гомес, Ливая, Виера (Халилович 71), Домингес, Меса.
Главный тренер: Кике Сетьен.
Предупреждения: Виера 60, Сан Хосе 66, Ливая 89.
Судья: Хавьер Эстрада.
В прошлом туре «Атлетик» уступил «Вильярреалу» (1:3).
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P.s. В очередной раз спасает Сетанта.
Реал Мадрид 3-3 Лас Пальмас
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Лас Пальмас 3-1 Атлетик Бильбао
Атлетик Бильбао 5-1 Лас Пальмас
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Реал Мадрид 2-1 Атлетик Бильбао
Атлетик Бильбао 1-2 Реал Мадрид
Ну и дела!
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