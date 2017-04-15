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Червиченко: «У „Спартака“ действительно много неадекватных болельщиков»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, Червиченко Андрей , Дзюба Артём
Сегодня, 01:19 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченкo прокомментировал интервью нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о «болеющих за „Спартак“ сектантах»:

«Если я скажу, что полностью с ним не согласен, то совру. Таких болельщиков „Спартака“ действительно очень много. Эти люди в любых спорах о клубе не воспринимают никакие аргументы, у них одна своя правда, и никакой другой нет. У меня даже друг один такой есть.

Взять к примеру матч с „Зенитом“ и тот фол Кришито на Промесе: разговоры от них идут такие, будто тот матч „Спартак“ уже выиграл, но судейское решение всё изменило. Я пытаюсь людям объяснить, что вы тот матч проигрывали, и хоть оставалось 5 минут до конца, это не значит, что ничейный исход был москвичам гарантирован. Но они же считают, что упустили победу. Эти люди находятся в болельщицком неадеквате, и у „Спартака“ таких болельщиков много. Понимаю, что можно рьяно болеть и защищать любимый клуб, но объективность важнее фанатизма.

Что касается слов Дзюбы о судействе, здесь я с ним полностью согласен. В этом сезоне „Спартак“ судят гораздо более комфортно, нежели ЦСКА или „Зенит“. Человеку, который разбирается в футболе, это хорошо заметно. Были времена, когда „Спартак“ судили заметно хуже, но в этом сезоне клубу совершенно не на что жаловаться».

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