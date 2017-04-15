Червиченко: «У „Спартака“ действительно много неадекватных болельщиков»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченкo прокомментировал интервью нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о «болеющих за „Спартак“ сектантах»:
«Если я скажу, что полностью с ним не согласен, то совру. Таких болельщиков „Спартака“ действительно очень много. Эти люди в любых спорах о клубе не воспринимают никакие аргументы, у них одна своя правда, и никакой другой нет. У меня даже друг один такой есть.
Взять к примеру матч с „Зенитом“ и тот фол Кришито на Промесе: разговоры от них идут такие, будто тот матч „Спартак“ уже выиграл, но судейское решение всё изменило. Я пытаюсь людям объяснить, что вы тот матч проигрывали, и хоть оставалось 5 минут до конца, это не значит, что ничейный исход был москвичам гарантирован. Но они же считают, что упустили победу. Эти люди находятся в болельщицком неадеквате, и у „Спартака“ таких болельщиков много. Понимаю, что можно рьяно болеть и защищать любимый клуб, но объективность важнее фанатизма.
Что касается слов Дзюбы о судействе, здесь я с ним полностью согласен. В этом сезоне „Спартак“ судят гораздо более комфортно, нежели ЦСКА или „Зенит“. Человеку, который разбирается в футболе, это хорошо заметно. Были времена, когда „Спартак“ судили заметно хуже, но в этом сезоне клубу совершенно не на что жаловаться».
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Горбатого могила исправит.
От Червиченко можно ожидать, чего угодно.
У него, похоже, весеннее обострение, как и у Дзюбы.
Горбатого могила исправит.
От Червиченко можно ожидать, чего угодно.
У него, похоже, весеннее обострение, как и у Дзюбы.
Но самый неадекватный "болельщик" - это сам Червь!)))
Не зря он себя первым кличит)
Антихер1488
Вомбат69
Fill7532
Иван Травкин
Далеко Смотрящий
За
Месси за спартак
Остапчук 67
varen
vyishenka
список будет пополняться...
Горбатого могила исправит.
От Червиченко можно ожидать, чего угодно.
У него, похоже, весеннее обострение, как и у Дзюбы.