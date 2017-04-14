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Белоголовцев: «Слова Дзюбы напоминают бред обиженного мальчика»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Завтра, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Дзюба Артём
Вчера, 17:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Популярный телеведущий и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который ранее заявил, что «из-за группы сектантов не хочется желать „Спартаку“ чемпионства».

«Эти разговоры питерских персонажей по поводу судейства уже сильно утомили и раздражают своей безосновательностью. Это какое-то неприятное нытье от собственных слабостей, рассказы, что есть какой-то заговор московских арбитров, которые убивают „Зенит“. Они смешны и говорят только о слабости нынешнего „Зенита“. А Дзюба лучше бы вообще помолчал по поводу каких-то спартаковских историй.

Мне не просто непонятно, о чем говорит Дзюба, мне это не интересно, потому что все это напоминает какой-то бред обиженного мальчика, который, получая огромные деньги, до сих пор не может кому-то что-то простить. На самом деле его поступок, когда он залез к спартачам в самолет и начал там высмеивать своих коллег после поражения, был настолько отвратителен, что этому пареньку впору замолчать, и вообще про „Спартак“ ничего не говорить. Как раз он себя ведет не по-мужски, а не какая-то группа сектантов. И то, что он говорит, похоже на выступления не очень умного юноши».

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