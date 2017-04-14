Геркус: «Стадион „Локомотив“ должен быть окрашен в цвета клуба – красно-зелёные»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб намерен изменить расцветку кресел на своем домашнем стадионе. В социальной сети Instagram Геркус представил варианты новых цветов арены.

«Существующая расцветка, на наш взгляд, не самая удачная: белые кресла, оранжевые, синие… Стадион „Локомотив“ должен быть окрашен в цвета клуба – красно-зелёные. Поэтому считаем уместным пойти на замену кресел. Уже начали обсуждение с болельщиками – как должен выглядеть стадион. Понятно, что вкусы и предпочтения у всех разные, но основным ориентиром станет мнение большинства.

Верна ли информация, что главная арена „Локомотива“ закроется на ремонт? Не стал бы так ставить вопрос. На время межсезонья запланированы работы по улучшению условий на стадионе. В частности, два устаревших табло будут заменены на четыре новых. Будут частично реконструированы ложи. Уверен, болельщики оценят наши инициативы.

Что касается информации о том, что вторая и молодёжная команды „Локомотива“ будут проводить матчи на МСА „Локомотив“, а саму арену переименуют, то „Локомотив-Казанка“ и „молодёжка“ будут проводить домашние матчи в Черкизово на искусственном покрытии последнего поколения. Сама арена, вероятно, будет переименована, и эта история связана с работой со спонсорами. Новое название Малой спортивной арены будет содержать в себе бренд, тесно связанный с РЖД».

Выбираем Публикация от Ilia Gerkus (@ilgerkus) Апр 14 2017 в 6:53 PDT

В последнем туре РФПЛ «Локо» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).