Головин: «Все в ЦСКА верят, что борьба в чемпионате ещё не окончена»
Вчера, 18:58 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии домашнего матча чемпионата России с «Ростовом» выразил надежду, что «армейцам» еще удастся побороться за победу в РФПЛ. После 22 туров чемпионата «красно-синие» отстают от лидирующего «Спартака» на 8 очков.
«Мы будем стараться не только в игре с ростовчанами, но и в следующих важных матчах, в московских дерби, играть первым номером. Только так, постоянно атакуя, ища подходы к воротам соперника, можно и нужно побеждать. В команде все верят в то, что борьба в чемпионате ещё не окончена. Будем биться до последнего и стараться сократить отрыв».
В последнем матче ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
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А ненависть из разных факторов складывается, долго сейчас писать не хочу, в другой раз как нибудь. И ненавижу я только один клуб - спартак. К фк ростову ненависти нету, только к фанатам и Бердыеву.
P.S. из кубка раздолбайства, где последние 16 лет, мясное общество брало кубки позора, сразу в Лигу Чемпионов-может закружиться свиная голова......
https://www.youtube.com/watch?v=Qw7JZ5fsKbQ