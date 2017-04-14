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Головин: «Все в ЦСКА верят, что борьба в чемпионате ещё не окончена»

Матч: ЦСКАЦСКА-:-РостовРостов
Начало матча: Сегодня, 14:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Головин Александр
Вчера, 18:58 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии домашнего матча чемпионата России с «Ростовом» выразил надежду, что «армейцам» еще удастся побороться за победу в РФПЛ. После 22 туров чемпионата «красно-синие» отстают от лидирующего «Спартака» на 8 очков.

«Мы будем стараться не только в игре с ростовчанами, но и в следующих важных матчах, в московских дерби, играть первым номером. Только так, постоянно атакуя, ища подходы к воротам соперника, можно и нужно побеждать. В команде все верят в то, что борьба в чемпионате ещё не окончена. Будем биться до последнего и стараться сократить отрыв».

В последнем матче ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

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