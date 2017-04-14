Малафеев: «Я по многим причинам не хочу, чтобы „Спартак“ стал чемпионом»
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, за счет чего «сине-бело-голубые» могут обыграть «Спартак» в матче 23-го тура РФПЛ.
«„Зенит“ может обыграть „Спартак“ за счет высокой концентрации и четких командных действий. Луческу обещал, что команда в этом матче будет выглядеть по-другому. Будем надеяться, что игроки смогут всё это применить в игре и одержать победу. Если честно, я по многим причинам не хочу, чтобы „Спартак“ стал чемпионом. Но опять же, я субъективно смотрю на вещи. Поэтому если борьба и дальше продолжится, то будет только интереснее, даже для тех болельщиков, которые поддерживают „Спартак“.
Я бы не стал раньше времени вешать золотые медали на шею футболистов „Спартака“. Вся борьба еще впереди. Матчи предстоят достаточно сложные. Если „Зенит“ одержит победу в Москве, то отрыв от „Спартака“ сократится. Еще один неудачный матч - и Питер встанет в шаге от Москвы. А это будет очень давить на спартаковцев».
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А твоё мнение никто и не спрашивает.
Спартак надерёт Зенит 1 - 0 и оставит вообще без медалей.
А у игроков Спартака и Массимо есть только одна,ОДНА причина ,по которой они полностью отдаются только любимому делу - это ромб на груди
P.S. Коли я у тебя в игноре, так и не отвечай мне! Пишут тут всякие)))
Губерниев после того репортажа на биатлоне сосредоточился)
Ща-ас Спартак обыграем, потом ЦСКА их обыграет, потом Ростов и всё - мы чемпионы.)))
Робяты, Спартак проигрывал КС, и ничего, продолжает лидировать. А вы решили надломить тот настрой, который царит в клубе, одним матчем???
Спартак устраивает и ничья, и даже поражение. Это вам победа, как воздух нужна, хотя бы для попадание в ЛЧ.