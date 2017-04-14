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Малафеев: «Я по многим причинам не хочу, чтобы „Спартак“ стал чемпионом»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Завтра, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Малафеев Вячеслав
Вчера, 22:51 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, за счет чего «сине-бело-голубые» могут обыграть «Спартак» в матче 23-го тура РФПЛ.

«„Зенит“ может обыграть „Спартак“ за счет высокой концентрации и четких командных действий. Луческу обещал, что команда в этом матче будет выглядеть по-другому. Будем надеяться, что игроки смогут всё это применить в игре и одержать победу. Если честно, я по многим причинам не хочу, чтобы „Спартак“ стал чемпионом. Но опять же, я субъективно смотрю на вещи. Поэтому если борьба и дальше продолжится, то будет только интереснее, даже для тех болельщиков, которые поддерживают „Спартак“.

Я бы не стал раньше времени вешать золотые медали на шею футболистов „Спартака“. Вся борьба еще впереди. Матчи предстоят достаточно сложные. Если „Зенит“ одержит победу в Москве, то отрыв от „Спартака“ сократится. Еще один неудачный матч - и Питер встанет в шаге от Москвы. А это будет очень давить на спартаковцев».

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