Рейтинг@Mail.ru

Орлов: «Может быть, Луческу и не надо увольнять»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Завтра, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Орлов Геннадий , Луческу Мирча
Сегодня, 00:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу можно оставить в своей должности, если питерцы смогут обыграть «Спартак» в рамках 23-го тура РФПЛ.

«„Зенит“ плохо сыграл с „Анжи“. В первом тайме первый показатель — соперник в сумме пробежал на 2 км больше, чем зенитовцы. Тогда ещё были равные составы. Почему? Это вопрос к тренерам и самим игрокам. Ребята, отвечайте на этот вопрос. А почему „Амкар“ больше хотел победить в том матче? Они говорят: „Да, мы хотим стать чемпионами, будем бороться“. Но вы покажите это на футбольном поле — там бегать надо без мяча, открываться. 

Может быть, Луческу и не надо отправлять в отставку. Если он сейчас обыграет „Спартак“, займёт второе место… Клуб всё взвесит и посмотрит. По большому счёту, никто не разбирается во внутренних коллизиях, которые происходят в команде. Есть руководство клуба, вот они и должны принимать решения. „Зенит“ ещё может претендовать на чемпионство. Если выиграют у спартаковцев, которым потом играть с ЦСКА. „Армейцы“ способны обыграть „Спартак“. Ещё с „Ростовом“, кажется, будет игра. Но, положа руку на сердце, „Зенит“ тоже будет терять очки. У нас нет той игры, которая гарантировала бы феерию успеха в предстоящих матчах», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:20 Фото Геркус: «Стадион „Локомотив“ должен быть окрашен в цвета клуба – красно-зелёные» 5
22:51 Малафеев: «Я по многим причинам не хочу, чтобы „Спартак“ стал чемпионом» 41
19:38 Рейнгольд: «Дзюба - хам высшей категории» 120
18:58 Головин: «Все в ЦСКА верят, что борьба в чемпионате ещё не окончена» 214
17:10 Белоголовцев: «Слова Дзюбы напоминают бред обиженного мальчика» 93
16:54 Газзаев: «В противостоянии „Спартака“ и „Зенита“ футболисты должны показать себя воинами» 32
16:05 Пресняков: «Мы с Боярским, получается, тоже сектанты» 60
15:22 Дзюба: «Есть группа сектантов. Из-за нее не хочется желать „Спартаку“ чемпионства» 112
14:38 Мутко: «Основные работы по подготовке к ЧМ должны быть завершены к концу года» 9
14:29 Луческу: «„Спартак“ - „Зенит“ — матч ментального уровня» 35
все материалы по этой теме
Турниры