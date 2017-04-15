Орлов: «Может быть, Луческу и не надо увольнять»

Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу можно оставить в своей должности, если питерцы смогут обыграть «Спартак» в рамках 23-го тура РФПЛ.

«„Зенит“ плохо сыграл с „Анжи“. В первом тайме первый показатель — соперник в сумме пробежал на 2 км больше, чем зенитовцы. Тогда ещё были равные составы. Почему? Это вопрос к тренерам и самим игрокам. Ребята, отвечайте на этот вопрос. А почему „Амкар“ больше хотел победить в том матче? Они говорят: „Да, мы хотим стать чемпионами, будем бороться“. Но вы покажите это на футбольном поле — там бегать надо без мяча, открываться.

Может быть, Луческу и не надо отправлять в отставку. Если он сейчас обыграет „Спартак“, займёт второе место… Клуб всё взвесит и посмотрит. По большому счёту, никто не разбирается во внутренних коллизиях, которые происходят в команде. Есть руководство клуба, вот они и должны принимать решения. „Зенит“ ещё может претендовать на чемпионство. Если выиграют у спартаковцев, которым потом играть с ЦСКА. „Армейцы“ способны обыграть „Спартак“. Ещё с „Ростовом“, кажется, будет игра. Но, положа руку на сердце, „Зенит“ тоже будет терять очки. У нас нет той игры, которая гарантировала бы феерию успеха в предстоящих матчах», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.