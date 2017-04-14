Рейтинг@Mail.ru

Рейнгольд: «Дзюба - хам высшей категории»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Завтра, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Рейнгольд Валерий , Дзюба Артём
Вчера, 19:38 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который ранее заявил, что «из-за группы сектантов не хочется желать „Спартаку“ чемпионства».

«Парень получил футбольное образование в „Спартаке“, прошёл детско-юношескую школу, его в футбол именно в „Спартаке“ более-менее научили играть, и он говорит такие вещи про родную команду... безумие какое-то! Что тут скажешь... Обнаглел до предела. Вот такие вот сегодня молодые люди. Я могу назвать Дзюбу только хамом, по-другому никак.

Он оскорбил не только „Спартак“, как общество, но и десятки поколений, которых уже нет. Людей, которые отдавали за клуб своё здоровье. Он оскорбил в том числе и меня, получается, что он просто плюнул мне в лицо. Какое он имеет право? Говори своё мнение о футболе, высказывайся об игре, но какие сектанты, с ума что ли сошёл?!

Я в жизни себе не позволю оскорбить представителей ЦСКА, „Зенита“, „Динамо“. С некоторыми из них мы являемся друзьями и приятелями, вспоминаем былые годы. А что говорит Дзюба... Это же безумие! Он сказал, что „некоторые болельщики - сектанты“. Так назови имена, фамилии, объясни, что это за сектанты и кто эти люди. Дзюба плюнул в лицо этим выражением не только мне, но и Дасаеву, Ярцеву, Ловчеву, Гаврилову и так далее. Какие сектанты?! С ума сошёл?! Хам высшей категории, что тут сказать».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:12
ответ пользователю piercman (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 00:03
ответ пользователю ИГРОЧИШКА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:59
ответ пользователю piercman (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 23:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:54
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 23:53
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 23:34
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:04
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:00
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 23:00
ответ пользователю zyxel410 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:52
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 22:50
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 22:48
ответ пользователю Евгений Перфильев (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 22:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:39
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 22:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:35
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 22:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:21
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 22:21
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 22:10
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 22:00
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 21:59, редактировал 14.04.2017, 21:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:55
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 21:49
, чтобы видеть комментарии
  6
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:42 Орлов: «Может быть, Луческу и не надо увольнять» 0
Вчера
23:20 Фото Геркус: «Стадион „Локомотив“ должен быть окрашен в цвета клуба – красно-зелёные» 5
22:51 Малафеев: «Я по многим причинам не хочу, чтобы „Спартак“ стал чемпионом» 41
18:58 Головин: «Все в ЦСКА верят, что борьба в чемпионате ещё не окончена» 214
17:10 Белоголовцев: «Слова Дзюбы напоминают бред обиженного мальчика» 93
16:54 Газзаев: «В противостоянии „Спартака“ и „Зенита“ футболисты должны показать себя воинами» 32
16:05 Пресняков: «Мы с Боярским, получается, тоже сектанты» 60
15:22 Дзюба: «Есть группа сектантов. Из-за нее не хочется желать „Спартаку“ чемпионства» 112
14:38 Мутко: «Основные работы по подготовке к ЧМ должны быть завершены к концу года» 9
14:29 Луческу: «„Спартак“ - „Зенит“ — матч ментального уровня» 35
все материалы по этой теме
Турниры