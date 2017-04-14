Рейнгольд: «Дзюба - хам высшей категории»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который ранее заявил, что «из-за группы сектантов не хочется желать „Спартаку“ чемпионства».
«Парень получил футбольное образование в „Спартаке“, прошёл детско-юношескую школу, его в футбол именно в „Спартаке“ более-менее научили играть, и он говорит такие вещи про родную команду... безумие какое-то! Что тут скажешь... Обнаглел до предела. Вот такие вот сегодня молодые люди. Я могу назвать Дзюбу только хамом, по-другому никак.
Он оскорбил не только „Спартак“, как общество, но и десятки поколений, которых уже нет. Людей, которые отдавали за клуб своё здоровье. Он оскорбил в том числе и меня, получается, что он просто плюнул мне в лицо. Какое он имеет право? Говори своё мнение о футболе, высказывайся об игре, но какие сектанты, с ума что ли сошёл?!
Я в жизни себе не позволю оскорбить представителей ЦСКА, „Зенита“, „Динамо“. С некоторыми из них мы являемся друзьями и приятелями, вспоминаем былые годы. А что говорит Дзюба... Это же безумие! Он сказал, что „некоторые болельщики - сектанты“. Так назови имена, фамилии, объясни, что это за сектанты и кто эти люди. Дзюба плюнул в лицо этим выражением не только мне, но и Дасаеву, Ярцеву, Ловчеву, Гаврилову и так далее. Какие сектанты?! С ума сошёл?! Хам высшей категории, что тут сказать».
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03.01.2017. рейнгольд: витсель сделал странный выбор
😂😂😂
На вскидку Быстров, Погребняк, Широков. Конечно были не довольные всем не угодить. Ну чтоб так широко это обсуждалось, я не припомню.
Дзюба сам по себе очень скандальный, и не анализирует то, что хочет сказать. И не надо ваши, наши. Хотите сказать, что все болельщики зенита идеал для подражания?
На каждую свинью найдётся своя свинья
ХОТЯ ТЕБЕ ИЗ СТОЙЛА ВИДНЕЕ.
Он дерево. А из дерева в народ вышел только один Буратино
Рейнгольд, чья бы корова мычала.
Ни Дани, ни Халк, ни Зырянов, ни Кержаков такого себе не позволяли.
Язык твой враг, Тема.
Может лучше играть, чем говорить?!?