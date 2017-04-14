Рейнгольд: «Дзюба - хам высшей категории»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который ранее заявил, что «из-за группы сектантов не хочется желать „Спартаку“ чемпионства».

«Парень получил футбольное образование в „Спартаке“, прошёл детско-юношескую школу, его в футбол именно в „Спартаке“ более-менее научили играть, и он говорит такие вещи про родную команду... безумие какое-то! Что тут скажешь... Обнаглел до предела. Вот такие вот сегодня молодые люди. Я могу назвать Дзюбу только хамом, по-другому никак.

Он оскорбил не только „Спартак“, как общество, но и десятки поколений, которых уже нет. Людей, которые отдавали за клуб своё здоровье. Он оскорбил в том числе и меня, получается, что он просто плюнул мне в лицо. Какое он имеет право? Говори своё мнение о футболе, высказывайся об игре, но какие сектанты, с ума что ли сошёл?!

Я в жизни себе не позволю оскорбить представителей ЦСКА, „Зенита“, „Динамо“. С некоторыми из них мы являемся друзьями и приятелями, вспоминаем былые годы. А что говорит Дзюба... Это же безумие! Он сказал, что „некоторые болельщики - сектанты“. Так назови имена, фамилии, объясни, что это за сектанты и кто эти люди. Дзюба плюнул в лицо этим выражением не только мне, но и Дасаеву, Ярцеву, Ловчеву, Гаврилову и так далее. Какие сектанты?! С ума сошёл?! Хам высшей категории, что тут сказать».