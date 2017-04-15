Пильгуй: «Погребняк? Появляются вопросы к тем, кто предлагал такие условия»

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй высказал мнение относительно большой зарплаты нападающего столичного клуба Павла Погребняка, который за минуту игрового времени получает в два раза больше, чем форвард «Реала» Криштиану Роналду:

«Наверное, это феномен нашего футбола в целом, к сожалению. Часто такое бывает, что люди, которые не играют, получают больше, чем футболисты сборной. Здесь появляются вопросы к тем, кто участвовал в этой сделке, кто предлагал такие условия и зарплату людям, которые уже, наверное, на сходе. Я против того, что человек не играет, но получает такие деньги. А оставлять его в команде или нет – должен решать только главный тренер».