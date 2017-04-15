Романцев: «Ещё в самом начале чемпионата сказал, что „Спартак“ станет чемпионом»
Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от предстоящей встречи бывшей команды с «Зенитом» в рамках 23-го тура РФПЛ:
«Повод для хорошего настроения у спартаковцев есть – лидерство, уверенная победа в предыдущем туре над „Уфой“ Семака, зрелищный и результативный футбол. Ну и, конечно, родные трибуны, которые, ясное дело, будут ждать только победы. Лично я в неё верю. Как и в то, что хозяева не станут осторожничать и держать в уме хотя бы ничью. Убеждён – ставку они сделают на атаку. Правда, после встречи с „Уфой“ в этой линии возникли проблемы – получили травмы Зе Луиш и Луис Адриано. Но даже если они не смогут выйти на поле, есть Мельгарехо и Промес, которых в наступлении поддержат Ананидзе с Глушаковым.
Кроме того, „Спартак“ будет раскрепощён. Восемь очков отрыва за восемь туров до финиша – отличный задел для рывка в чемпионы. А вот „Зениту“ нужна только победа. И это обстоятельство заставит гостей рисковать, что может стать причиной непредсказуемых ошибок. А в матчах с таким подтекстом они могут слишком дорого обойтись.
Хотя я не любитель прогнозов, ещё в самом начале чемпионата сказал, что „Спартак“ станет чемпионом. Думаю, что он не подведёт ни меня, ни болельщиков!»
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Сегодня 06:35
ответ пользователю juchok (раскрыть)
По нырянию в бетон! Сколько поставил на победу Спартака в матче против Зенита?)
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еще не ставил! седня дерби! на Спартак завтра буду ставить!
Еще в самом начале Спартак вертели все, кто хотели. АЕК и иже с ними! Как тебе матчи с пятью защитниками в старте против аутсайдеров? Не спорю, можно говорить это перед каждым сезоном, другое дело, что также любой мог предсказать победу Томи в чемпионате и ходить героем, но не прокатило! Что имеем на данный момент? Правильно, Спартак без побед 13/09/30/10/23 согласно всенародному счетчику!)