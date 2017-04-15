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Романцев: «Ещё в самом начале чемпионата сказал, что „Спартак“ станет чемпионом»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Завтра, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Романцев Олег
Сегодня, 02:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от предстоящей встречи бывшей команды с «Зенитом» в рамках 23-го тура РФПЛ:

«Повод для хорошего настроения у спартаковцев есть – лидерство, уверенная победа в предыдущем туре над „Уфой“ Семака, зрелищный и результативный футбол. Ну и, конечно, родные трибуны, которые, ясное дело, будут ждать только победы. Лично я в неё верю. Как и в то, что хозяева не станут осторожничать и держать в уме хотя бы ничью. Убеждён – ставку они сделают на атаку. Правда, после встречи с „Уфой“ в этой линии возникли проблемы – получили травмы Зе Луиш и Луис Адриано. Но даже если они не смогут выйти на поле, есть Мельгарехо и Промес, которых в наступлении поддержат Ананидзе с Глушаковым.

Кроме того, „Спартак“ будет раскрепощён. Восемь очков отрыва за восемь туров до финиша – отличный задел для рывка в чемпионы. А вот „Зениту“ нужна только победа. И это обстоятельство заставит гостей рисковать, что может стать причиной непредсказуемых ошибок. А в матчах с таким подтекстом они могут слишком дорого обойтись.

Хотя я не любитель прогнозов, ещё в самом начале чемпионата сказал, что „Спартак“ станет чемпионом. Думаю, что он не подведёт ни меня, ни болельщиков!»

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