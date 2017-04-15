Бубнов: «ЦСКА обыграет „Ростов“ с минимальным счётом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом»:

«У ЦСКА выздоровели Миланов и Дзагоев – это значительное усиление. Армейцы провели неплохой матч против „Краснодара“ в гостях, а сейчас, когда конкуренты сталкиваются лбами, имеют возможность улучшить свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Прогноз – 1:0 в пользу ЦСКА».