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Бубнов: «ЦСКА обыграет „Ростов“ с минимальным счётом»

Матч: ЦСКАЦСКА-:-РостовРостов
Начало матча: Сегодня, 14:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Бубнов Александр
Сегодня, 01:37 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом»:

«У ЦСКА выздоровели Миланов и Дзагоев – это значительное усиление. Армейцы провели неплохой матч против „Краснодара“ в гостях, а сейчас, когда конкуренты сталкиваются лбами, имеют возможность улучшить свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Прогноз – 1:0 в пользу ЦСКА».

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