Бышовец: «У Смолова все руки в татуировках, а он крестится»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о двух российских форвардах: Фёдоре Смолове и Александре Кокорине:

«Кокорин и Смолов — два очень способных игрока. Я их помню с дублирующих составов. Я смотрю тренировки юношеских сборных. После одной из тренировок я, обмениваясь мнениями, посмотрел на Смолова — а у него все руки в татуировках. Он выходит на поле и крестится. Я ему говорю: ты же понимаешь, что это несовместимые вещи — религия и всё, что на тебе? У Месси и Иньесты нет ничего, что дополнительно привлекало бы к ним внимание. Для этого достаточно быть хорошим игроком.

Что касается Кокорина, то с ним до сих пор не определились — он центральный нападающий, не центральный нападающий или фланговый игрок? У него большая проблема с квалификацией. Наши игроки потеряли универсальность. Не хватает личностей, а без личностных качеств невозможно выиграть ни одного соревнования».

Стоит отметить, что у нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси татуировки на теле есть. Последняя из них была продемонстрирована в ноябре на тренировке национальной команды.