Между Роналду и пятью игроками «Реала» зреет конфликт

Как сообщают испанские СМИ, нападающий «Реала» Криштиану Роналду затаил обиду на пятерых одноклубников.

По слухам, капитан «Реала» Серхио Рамос в личной беседе сообщил португальцу о том, что некоторые игроки «сливочных» недовольны положением 32-летнего игрока в клубе. По информации источника, это Гарет Бэйл, Лука Модрич, Альваро Мората, Лукас Васкес и Марко Асенсио.

Данные футболисты считают, что Роналду думает о собственных успехах больше, чем о команде.

Накануне стало известно, что Роналду обвиняют в изнасиловании, хотя представители португальца поспешили опровергнуть данную информацию.