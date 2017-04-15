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Между Роналду и пятью игроками «Реала» зреет конфликт

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Роналду Криштиану, Рамос Серхио, Бэйл Гарет, Асенсио Марко, Васкес Лукас, Модрич Лука, Мората Альваро
Сегодня, 10:47 | Источник: diariogol.com | Редакция: Антон Белюсь

Как сообщают испанские СМИ, нападающий «Реала» Криштиану Роналду затаил обиду на пятерых одноклубников.

По слухам, капитан «Реала» Серхио Рамос в личной беседе сообщил португальцу о том, что некоторые игроки «сливочных» недовольны положением 32-летнего игрока в клубе. По информации источника, это Гарет Бэйл, Лука Модрич, Альваро Мората, Лукас Васкес и Марко Асенсио.

Данные футболисты считают, что Роналду думает о собственных успехах больше, чем о команде.

Накануне стало известно, что Роналду обвиняют в изнасиловании, хотя представители португальца поспешили опровергнуть данную информацию.

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