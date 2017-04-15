Между Роналду и пятью игроками «Реала» зреет конфликт
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Роналду Криштиану, Рамос Серхио, Бэйл Гарет, Асенсио Марко, Васкес Лукас, Модрич Лука, Мората Альваро
Сегодня, 10:47 | Источник: diariogol.com | Редакция: Антон Белюсь
Как сообщают испанские СМИ, нападающий «Реала» Криштиану Роналду затаил обиду на пятерых одноклубников.
По слухам, капитан «Реала» Серхио Рамос в личной беседе сообщил португальцу о том, что некоторые игроки «сливочных» недовольны положением 32-летнего игрока в клубе. По информации источника, это Гарет Бэйл, Лука Модрич, Альваро Мората, Лукас Васкес и Марко Асенсио.
Данные футболисты считают, что Роналду думает о собственных успехах больше, чем о команде.
Накануне стало известно, что Роналду обвиняют в изнасиловании, хотя представители португальца поспешили опровергнуть данную информацию.
Другие материалы по теме:
06:58 Видео Давид Вилья забил с центра поля в матче МЛС 20
00:56 Ройс оправился от травмы 3
Вчера
20:35 Фото Определена сборная недели в Лиге Европы 7
Станислав Горин
Гранды ищут выход на форварда «Монако», который первым в истории забил три мяча в плей-офф ЛЧ в восемнадцать лет. «Соккер.ру» изучает судьбу и игру Мбаппе.
Или войдите через
Они все отлично ладят,особенно Лукито с Роном.
Чувствуется кое кто спецом сеет смуту,пургу гонит...
Не держи обиду,в черном списке не держи никого,всех выпусти на свободу
Любой задёргается.
среди них такие пользователи как Жменя семечка, казел, rizo 1 и ливерный волчара, всех не упомнишь, но они уже в моем черном списке.
Роналду 32 а он играет будто ему 50 с левой коронный с правой для Баварии похоронный.
Помылись хоть с Андрюшей?