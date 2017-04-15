Несколько игроков «Ювентуса» получат отдых в матче с «Пескарой»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: игроки, Буффон Джанлуиджи, Хедира Сами, Маркизио Клаудио
Сегодня, 08:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри решил предоставить отдых некоторым из своих подопечных накануне ответного четвертьфинального поединка в Лиге чемпионов с «Барселоной».
Сообщается, что матч 32-го тура Серии А против «Пескары» пропустят голкипер Джанлуиджи Буффон и хавбеки Сами Хедира и Клаудио Маркизио.
Вратарь Маттиа Дель Фаверо и полузащитник Роландо Мандрагора - два молодых игрока, которые благодаря этому попали в заявку туринского клуба.
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