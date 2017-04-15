Несколько игроков «Ювентуса» получат отдых в матче с «Пескарой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри решил предоставить отдых некоторым из своих подопечных накануне ответного четвертьфинального поединка в Лиге чемпионов с «Барселоной».

Сообщается, что матч 32-го тура Серии А против «Пескары» пропустят голкипер Джанлуиджи Буффон и хавбеки Сами Хедира и Клаудио Маркизио.

Вратарь Маттиа Дель Фаверо и полузащитник Роландо Мандрагора - два молодых игрока, которые благодаря этому попали в заявку туринского клуба.