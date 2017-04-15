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Освальдо: «Я курил в раздевалке сборной Италии с Буффоном и тренером»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Италия, Освальдо Пабло, Буффон Джанлуиджи, Пранделли Чезаре
Сегодня, 11:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий сборной Италии Пабло Освальдо признался, что покуривал в раздевалке «Скуадра Адзурры»:

«Я в свое время курил в раздевалке сборной Италии, но я не один делал это.

Я курил вместе с Буффоном и тренером».

Учитывая, что Освальдо вызывался в сборную Италии с 2011 по 2014 годы, то, вероятно, под тренером игрок подразумевает Чезаре Пранделли, который в то время возглавлял «Скуадра Адзурру».

Недавно хавбек «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан заявил, что ему не стыдно за то, что он курит.

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