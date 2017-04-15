Освальдо: «Я курил в раздевалке сборной Италии с Буффоном и тренером»
Сегодня, 11:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий сборной Италии Пабло Освальдо признался, что покуривал в раздевалке «Скуадра Адзурры»:
«Я в свое время курил в раздевалке сборной Италии, но я не один делал это.
Я курил вместе с Буффоном и тренером».
Учитывая, что Освальдо вызывался в сборную Италии с 2011 по 2014 годы, то, вероятно, под тренером игрок подразумевает Чезаре Пранделли, который в то время возглавлял «Скуадра Адзурру».
Недавно хавбек «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан заявил, что ему не стыдно за то, что он курит.
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Аха-ха))
https://www.youtube.com/watch?v=Pe8aZME5vyE
если посмотреть на некотороые кинохроники матчей 20 века, то можно было заметить, что вратари частенько сидели и покуривали за воротами))