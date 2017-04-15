Матерацци: «„Интер“ победит „Милан“ со счётом 2:1»
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился ожиданиями от предстоящего миланского дерби:
«Часто фаворит не побеждает в дерби, а „Интер“ точно не является фаворитом сейчас. Команда не сделала того, что от нее требовалось в матче с „Кротоне“, однако в дерби нельзя бояться.
„Милан“ един, их очень сложно обыграть. Их главное оружие - тренер Винченцо Монтелла, который осознает недостатки своих игроков и отталкивается от этого в своей работе. Он все делает очень грамотно.
Тем не менее, у болельщиков „Интера“ есть причины быть уверенными. Мы „Интер“. В свое время я мог бояться, выходя на поле против легенд „Милана“, но при всем уважении к команде Монтеллы, сейчас в „Милане“ нет игроков такого калибра.
Верю в то, что „Интер“ победит в дерби со счетом 2:1».
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До пенсии мне 12 лет)
Извиняюсь, ты хитрец в никнейме одну букву пропустил))
Зачёт.+++
И запомни, малец, - я никогда не ошибаюсь)
Удачи Милану, порвите картон!
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а Зидана по сей день боишься,залупа ты конская
Со всем уважением к матерацци,но он прогнал бред!