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Матерацци: «„Интер“ победит „Милан“ со счётом 2:1»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале-:-МиланМилан
Начало матча: Сегодня, 13:30
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Матерацци Марко
Сегодня, 11:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился ожиданиями от предстоящего миланского дерби:

«Часто фаворит не побеждает в дерби, а „Интер“ точно не является фаворитом сейчас. Команда не сделала того, что от нее требовалось в матче с „Кротоне“, однако в дерби нельзя бояться.

„Милан“ един, их очень сложно обыграть. Их главное оружие - тренер Винченцо Монтелла, который осознает недостатки своих игроков и отталкивается от этого в своей работе. Он все делает очень грамотно.

Тем не менее, у болельщиков „Интера“ есть причины быть уверенными. Мы „Интер“. В свое время я мог бояться, выходя на поле против легенд „Милана“, но при всем уважении к команде Монтеллы, сейчас в „Милане“ нет игроков такого калибра.

Верю в то, что „Интер“ победит в дерби со счетом 2:1».

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