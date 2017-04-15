Матерацци: «„Интер“ победит „Милан“ со счётом 2:1»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился ожиданиями от предстоящего миланского дерби:

«Часто фаворит не побеждает в дерби, а „Интер“ точно не является фаворитом сейчас. Команда не сделала того, что от нее требовалось в матче с „Кротоне“, однако в дерби нельзя бояться.

„Милан“ един, их очень сложно обыграть. Их главное оружие - тренер Винченцо Монтелла, который осознает недостатки своих игроков и отталкивается от этого в своей работе. Он все делает очень грамотно.

Тем не менее, у болельщиков „Интера“ есть причины быть уверенными. Мы „Интер“. В свое время я мог бояться, выходя на поле против легенд „Милана“, но при всем уважении к команде Монтеллы, сейчас в „Милане“ нет игроков такого калибра.

Верю в то, что „Интер“ победит в дерби со счетом 2:1».