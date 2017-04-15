Дзампарини: «Если бы „Наполи“ подписал Дибалу, то они уже бы выиграли Скудетто»

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини признался, что пристально следит за успехами Пауло Дибалы - экс-игрока «розово-черных»:

«В тот день, когда Дибала сделал дубль в ворота „Барселоны“, я чуть не заплакал.

Он, как и Пасторе с Кавани, был моей находкой. Всегда трогательно наблюдать за его успехами в Европе.

Я также отправил Де Лаурентису (президенту „Наполи“ прим. ред.) сообщение: если бы ты подписал Дибалу, как я тебе советовал, то уже бы выиграл Скудетто. Я также сказал ему, что Несторовски - это новый Игуаин, поэтому Де Лаурентису следует призадуматься».