Дзампарини: «Если бы „Наполи“ подписал Дибалу, то они уже бы выиграли Скудетто»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Палермо, Ювентус, Наполи, Дибала Пауло, Дзампарини Маурицио, Де Лаурентис Аурелио , Несторовски Илия
Сегодня, 10:18 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини признался, что пристально следит за успехами Пауло Дибалы - экс-игрока «розово-черных»:
«В тот день, когда Дибала сделал дубль в ворота „Барселоны“, я чуть не заплакал.
Он, как и Пасторе с Кавани, был моей находкой. Всегда трогательно наблюдать за его успехами в Европе.
Я также отправил Де Лаурентису (президенту „Наполи“ прим. ред.) сообщение: если бы ты подписал Дибалу, как я тебе советовал, то уже бы выиграл Скудетто. Я также сказал ему, что Несторовски - это новый Игуаин, поэтому Де Лаурентису следует призадуматься».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
А Дзамп и так нехило наварился на Кавани, Пасторе и Пауло... Чуйка у деда...
В "Ювентусе" он выиграет и Скудетто, и Лигу чемпионов.