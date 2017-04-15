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Кандрева: «В матче с „Миланом“ вы увидите злой „Интер“»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале-:-МиланМилан
Начало матча: Сегодня, 13:30
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Кандрева Антонио
Сегодня, 12:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева поделился ожиданиями от предстоящего миланского дерби:

«Мы подходим к игре с „Миланом“ после ужасной недели. Тренер зол, как и мы. Хотим трансформировать свою злость в решительность на поле, в нужный нам результат.

Хочу сегодня увидеть на поле „Интер“ последних нескольких месяцев, который играет с энтузиазмом и горящими глазами. Дерби - особенная игра. Постараемся победить».

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