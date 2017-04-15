Кандрева: «В матче с „Миланом“ вы увидите злой „Интер“»
Матч: Интернационале-:-Милан
Начало матча: Сегодня, 13:30
Сегодня, 12:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева поделился ожиданиями от предстоящего миланского дерби:
«Мы подходим к игре с „Миланом“ после ужасной недели. Тренер зол, как и мы. Хотим трансформировать свою злость в решительность на поле, в нужный нам результат.
Хочу сегодня увидеть на поле „Интер“ последних нескольких месяцев, который играет с энтузиазмом и горящими глазами. Дерби - особенная игра. Постараемся победить».
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С чего бы?
Три.
Продолжайте забивать с офсайдов и липовых пенок Пескарам и Фрозинонам с Альбинолефами. Аха-ха)
В ЛЕ, если пробьётесь, передайте Хапоэлю прЮвет.))
Карма!Карма испорчена.
Катарсис и чистилище,вот что вам нужно.
А каково тебе живётся, понимая что твой клуП, ничего не выиграл на футбольном поле?
Аха-ха)
Как же так Антоха ты замарал свою честь?