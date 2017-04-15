Кандрева: «В матче с „Миланом“ вы увидите злой „Интер“»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева поделился ожиданиями от предстоящего миланского дерби:

«Мы подходим к игре с „Миланом“ после ужасной недели. Тренер зол, как и мы. Хотим трансформировать свою злость в решительность на поле, в нужный нам результат.

Хочу сегодня увидеть на поле „Интер“ последних нескольких месяцев, который играет с энтузиазмом и горящими глазами. Дерби - особенная игра. Постараемся победить».