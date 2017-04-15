Мойес: «Пикфорд заслуживает награду лучшему молодому игроку года в АПЛ больше, чем Алли»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Сандерленд, Мойес Дэвид , Пикфорд Джордан, Алли Деле
Сегодня, 11:30 | Источник: hitc.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес считает, что голкипер «черных котов» Джордан Пикфорд своими выступлениями в текущем сезоне заслужил звание лучшего молодого игрока сезона в Премьер-Лиге:
«В АПЛ есть и другие потрясающие молодые игроки, как тот же Деле Алли, но эту награду должен однозначно выиграть Джордан. Настолько он хорош в этом сезоне. Он достаточно хорош для того, чтобы играть за любой клуб».
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