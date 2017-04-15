Кэррик: «Ничьи убивают „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик надеется, что в ближайшем будущем «красные дьяволы» начнут эффективнее действовать в атаке, что позволит команде чаще побеждать:

«Мы уже долгое время играем хорошо. Но нас убивают ничьи. В каком-то смысле лучше проиграть и выиграть, чем сыграть так много матчей вничью.

У нас есть классные исполнители в атаке. Мы выглядим опасно, уверен, голы придут. Мы растем как команда.

Нам нужно найти способ выигрывать матчи, где мы играем хорошо. Думаю, что мы близки к этому».