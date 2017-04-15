Кэррик: «Ничьи убивают „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 12:27 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик надеется, что в ближайшем будущем «красные дьяволы» начнут эффективнее действовать в атаке, что позволит команде чаще побеждать:
«Мы уже долгое время играем хорошо. Но нас убивают ничьи. В каком-то смысле лучше проиграть и выиграть, чем сыграть так много матчей вничью.
У нас есть классные исполнители в атаке. Мы выглядим опасно, уверен, голы придут. Мы растем как команда.
Нам нужно найти способ выигрывать матчи, где мы играем хорошо. Думаю, что мы близки к этому».
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