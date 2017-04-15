Рейтинг@Mail.ru

Кэррик: «Ничьи убивают „Манчестер Юнайтед“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Кэррик Майкл
Сегодня, 12:27 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик надеется, что в ближайшем будущем «красные дьяволы» начнут эффективнее действовать в атаке, что позволит команде чаще побеждать:

«Мы уже долгое время играем хорошо. Но нас убивают ничьи. В каком-то смысле лучше проиграть и выиграть, чем сыграть так много матчей вничью.

У нас есть классные исполнители в атаке. Мы выглядим опасно, уверен, голы придут. Мы растем как команда.

Нам нужно найти способ выигрывать матчи, где мы играем хорошо. Думаю, что мы близки к этому».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:32, редактировал Сегодня 12:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:23 Почеттино: «У меня хорошие отношения с Моратой» 0
12:37 Кандрева: «В матче с „Миланом“ вы увидите злой „Интер“» 11
11:57 Матерацци: «„Интер“ победит „Милан“ со счётом 2:1» 20
11:30 Мойес: «Пикфорд заслуживает награду лучшему молодому игроку года в АПЛ больше, чем Алли» 2
11:19 Освальдо: «Я курил в раздевалке сборной Италии с Буффоном и тренером» 23
10:18 Дзампарини: «Если бы „Наполи“ подписал Дибалу, то они уже бы выиграли Скудетто» 6
09:56 Хави: «Дани Алвес - лучший правый защитник в мире. „Барсе“ его сильно не хватает» 23
09:27 Матип: «Такой клуб, как „Ливерпуль“, должен играть в Лиге чемпионов» 11
09:04 Куртуа: «Судьба чемпионства находится в наших руках» 4
07:58 Семочко: «При Кирсане Илюмжинове в „Уралане“ работал звездочёт» 10
все материалы по этой теме
Турниры