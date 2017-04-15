Гаджиев: «Здорово отыграться. Другое дело, что мы пропустили сами»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал исход поединка 23-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:1):

«Тяжелый был матч. „Уфа“ - организованная команда, хорошо обороняется. Здорово отыграться на последних минутах. Другое дело, что мы пропустили сами. У нас еще моменты были, может быть, не супер-пупер, но были. В целом нормально сыграли.

Изменения в составе связаны с организованностью в обороне. В последних матчах у нас были тактические просчеты. Забили гол - значит, все правильно сделали».