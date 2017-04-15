Семак: «Все в „Уфе“ расстроены результатом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:1):

«Конечно, не можем быть сегодня довольны результатом и игрой. В первом тайме „Уфа“ играла лучше, чем во второй половине встречи. Позволили сопернику провести несколько опасных атак. Разберемся, почему пропустили в концовке встречи, и будем двигаться дальше. Сегодня все в „Уфе“ расстроены результатом. Хотелось сыграть лучше».