Андреев: «На игру „Спартака“ любо-дорого посмотреть, а на „Зенит“ без слёз не взглянешь»
Бывший наставник «Ростсельмаша» Сергей Андреев поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РФПЛ:
«Являются ли матчи с „Ростовом“ и „Спартаком“ определяющими для ЦСКА в погоне за лидером? От них уже мало что зависит. Не понимаю, почему все уверены, что „Спартак“ начнет валиться. С какой стати им вообще проигрывать?! Отрыв достиг восьми очков – но „красно-белых“ все равно собираются „догнать и перегнать“. Мое мнение – спартаковцы лишь увеличат преимущество.
На их игру любо-дорого посмотреть. Да, иногда ошибаются – но какие эмоции, какая самоотдача, как они носились в последней игре с „Уфой“! Как же здорово их настраивает Каррера. А вот на „Зенит“ в этом году без слез не взглянешь. Такое впечатление, все соперники должны под них ложиться, но ничего не получается. В прошлом туре „Анжи“ обязан был их обыгрывать, и ничью надо счесть за счастье».
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Неужели ты реально веришь,что Спартак сильнее Зенита по игре ?
Хотя , о чем я - завтра и увидим.
Но я точно могу утверждать, что это не писерман, ни слова про геев и баню))
И не манго, от может только ник: манго 20123785)
Дзюба видать теперь понял, что не тех сектантами назвал ))))
А даже если уволят, пусть берут своего, Семака. Он же родной, спаситель. Мы уже через это прошли, желаю этого и вам.
Знаешь, в чем прикол секты? Для сектантов неправы все, кроме них самих. Кто вам или зене мешал быть выше на голову выше соперников?
Скорее зеня секту напоминает, ну и вы немного. У зени виноваты все, судьи, московские судьи, поля, Шатов, сми итд.
А у цска, что ни интервью, то про Спартак. Спартак отступится, проиграет, итд. За свои бы результаты так пеклись, как за наши неудачи.
И кто еще секта?
З.ы. Зе Луиш, там какой то нехороший человек с твоей аватаркой обьявился. Надо на него жалоб накидать)
Ещё один пригласительные получил на банкет Федуна в честь чемпионства....за 8 туров до финиша.......
Раньше думал Андреев не так прост..........