Андреев: «На игру „Спартака“ любо-дорого посмотреть, а на „Зенит“ без слёз не взглянешь»

Бывший наставник «Ростсельмаша» Сергей Андреев поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РФПЛ:

«Являются ли матчи с „Ростовом“ и „Спартаком“ определяющими для ЦСКА в погоне за лидером? От них уже мало что зависит. Не понимаю, почему все уверены, что „Спартак“ начнет валиться. С какой стати им вообще проигрывать?! Отрыв достиг восьми очков – но „красно-белых“ все равно собираются „догнать и перегнать“. Мое мнение – спартаковцы лишь увеличат преимущество.

На их игру любо-дорого посмотреть. Да, иногда ошибаются – но какие эмоции, какая самоотдача, как они носились в последней игре с „Уфой“! Как же здорово их настраивает Каррера. А вот на „Зенит“ в этом году без слез не взглянешь. Такое впечатление, все соперники должны под них ложиться, но ничего не получается. В прошлом туре „Анжи“ обязан был их обыгрывать, и ничью надо счесть за счастье».