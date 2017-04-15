Погребняк: «Каррера – сильная личность. Не жаловаться на судей в РФПЛ надо уметь»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк лестно отозвался о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере:

«Что отличает Карреру от других тренеров Премьер-Лиги? Он никогда не жалуется на судей. Это надо уметь, особенно в нашем чемпионате. Каррера сильная личность, это видно, потому что вытерпеть то, что творят наши судьи, — уже большое достижение.

Почему именно у итальянца получилось в „Спартаке“? У кого-то должно было получиться. Мало кто верил в него, но видите — получается. В футболе есть масса примеров, когда вторые тренеры брали команду и добивались с ней максимального результата. Взять для примера Ди Маттео в „Челси“ или Шекспира в „Лестере“. Только время покажет, насколько хорош Каррера на дистанции».