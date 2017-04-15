Погребняк: «Каррера – сильная личность. Не жаловаться на судей в РФПЛ надо уметь»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Динамо М, Погребняк Павел, Каррера Массимо
Сегодня, 13:10 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Динамо» Павел Погребняк лестно отозвался о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере:
«Что отличает Карреру от других тренеров Премьер-Лиги? Он никогда не жалуется на судей. Это надо уметь, особенно в нашем чемпионате. Каррера сильная личность, это видно, потому что вытерпеть то, что творят наши судьи, — уже большое достижение.
Почему именно у итальянца получилось в „Спартаке“? У кого-то должно было получиться. Мало кто верил в него, но видите — получается. В футболе есть масса примеров, когда вторые тренеры брали команду и добивались с ней максимального результата. Взять для примера Ди Маттео в „Челси“ или Шекспира в „Лестере“. Только время покажет, насколько хорош Каррера на дистанции».
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— У нас всегда были хорошие отношения. Кажется, он любит умных футболистов, которые умеют сделать забегание, сыграть в стеночку, а именно этими качествами я обладал и обладаю.
Правду говорит? Видимо поэтому в ФНЛ банку полирует!! И сявка это ты запомни!!!