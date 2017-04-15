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«Амкар» ушёл от поражения в матче с «Уфой»

Матч: АмкарАмкар1 : 1УфаУфа
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 13:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 23-го тура РФПЛ «Амкар» и «Уфа» сыграли вничью.

Пермь, стадион «Звезда» 

«Амкар» – «Уфа» – 1:1 (0:1)
Голы: Бодул 89 - Гол 35 (авт).

«Амкар»: Хомич, Занев, Конде, Милькович (Костюков 80), Зайцев, Гол (Гасилин 70), Огуде, Гиголаев, Комолов (Баланович 74), Прокофьев, Бодул.
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Живоглядов, Безденежных, Засеев (Пуцко 77), Пауревич, Стоцкий (Сухов 67), Обляков (Зубарев 85), Фатаи.
Главный тренер: Сергей Семак.

Предупреждения: Аликин 41, Беленов 87, Никитин 90+2.

Судья: Владимир Москалев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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