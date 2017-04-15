«Амкар» ушёл от поражения в матче с «Уфой»
Сегодня, 13:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 23-го тура РФПЛ «Амкар» и «Уфа» сыграли вничью.
Пермь, стадион «Звезда»
«Амкар» – «Уфа» – 1:1 (0:1)
Голы: Бодул 89 - Гол 35 (авт).
«Амкар»: Хомич, Занев, Конде, Милькович (Костюков 80), Зайцев, Гол (Гасилин 70), Огуде, Гиголаев, Комолов (Баланович 74), Прокофьев, Бодул.
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Живоглядов, Безденежных, Засеев (Пуцко 77), Пауревич, Стоцкий (Сухов 67), Обляков (Зубарев 85), Фатаи.
Главный тренер: Сергей Семак.
Предупреждения: Аликин 41, Беленов 87, Никитин 90+2.
Судья: Владимир Москалев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Александр Чистяков
Никто чаще ЦСКА не выигрывал РФПЛ в XXI веке. Сегодня у армейцев важный матч с «Ростовом», и «Соккер.ру» сравнивает поступь красно-синих с их чемпионскими сезонами.
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Единственные команды из ТОП 6 лиг, вместе с Ювентусом и Хоффенхаймом, которые дома ещё не проигрывали дома.
Единственные команды из ТОП 6 лиг, вместе с Ювентусом и Хоффенхаймом, которые дома ещё не проигрывали дома.
Если это не конец "багажа Гончаренко",то что ????
Ещё недавно Семак был на 4-м месте...теперь же делит 6-8-е места............по итогам наврятли будет выше 10-го..........впереди ЦСКА и Ростов.........
Хоть я матч и не смотрел
Единственные команды из ТОП 6 лиг, вместе с Ювентусом и Хоффенхаймом, которые дома ещё не проигрывали дома.
Игра уровня фнл. Посещаемость тоже уровня фнл, если не ниже.
Если матч и был договорным, то отдаю должное командам. Отлично расписали!