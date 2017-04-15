Бубнов: «На сегодняшний день „Спартак“ выглядит лучше „Зенита“»
Сегодня, 07:39 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Павел Молочный
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»:
«По состоянию на сегодняшний день „Спартак“ выглядит лучше „Зенита“ в игровом плане, имеет психологическое преимущество, принимает конкурента на своём поле. В то же время для „Зенита“ – это главный матч, по итогам которого будет сформирована повестка финальной части турнирной дистанции. У „Спартака“ есть определённые потери в обороне, а „Зенит“ может изменить расклад в чемпионской гонке. С учётом вышесказанного, оцениваю шансы команд, как 50 на 50. Прогноз – 1:1».
Бубнов также выразил мнение, что в другом матче тура ЦСКА одержит победу над «Ростовом».
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Весь стадион будет гнать футболистов вперед.
Ходить пешком по полю игроки КБ точно не будут.
Желаю "Спартаку", Каррере и болельщикам только победы!!!
Пусть она будет честной и заслуженной!!!
И вообще, мне вот не понятно, кому пришло в голову назвать Дзюбу - Дзюбиньо? Может сам он придумал? Да у него на лбу написано, что это Дубиньо, причем, что по игре, что по его высказываниям и поступкам.