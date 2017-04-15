Бубнов: «На сегодняшний день „Спартак“ выглядит лучше „Зенита“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»:

«По состоянию на сегодняшний день „Спартак“ выглядит лучше „Зенита“ в игровом плане, имеет психологическое преимущество, принимает конкурента на своём поле. В то же время для „Зенита“ – это главный матч, по итогам которого будет сформирована повестка финальной части турнирной дистанции. У „Спартака“ есть определённые потери в обороне, а „Зенит“ может изменить расклад в чемпионской гонке. С учётом вышесказанного, оцениваю шансы команд, как 50 на 50. Прогноз – 1:1».

Бубнов также выразил мнение, что в другом матче тура ЦСКА одержит победу над «Ростовом».