Кейн - 4-й игрок в истории Премьер-Лиги, забивший не менее 20 мячей в трёх сезонах подряд

Отметившись забитым мячом в матче 33-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:0), нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн довел число своих голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии до 20.

Тем самым, 23-летнему игроку в 3-й раз подряд покорилась данная планка.

До него лишь 3 человека могли похвастаться тем, что забивали не менее 20 мячей в трех сезонах АПЛ подряд. Это легендарные нападающие Алан Ширер, Тьерри Анри и Руд ван Нистелрой.