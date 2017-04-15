Кейн - 4-й игрок в истории Премьер-Лиги, забивший не менее 20 мячей в трёх сезонах подряд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Кейн Харри, Ширер Алан , Анри Тьерри, Ван Нистелрой Руд
Сегодня, 16:44 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь
Отметившись забитым мячом в матче 33-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:0), нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн довел число своих голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии до 20.
Тем самым, 23-летнему игроку в 3-й раз подряд покорилась данная планка.
До него лишь 3 человека могли похвастаться тем, что забивали не менее 20 мячей в трех сезонах АПЛ подряд. Это легендарные нападающие Алан Ширер, Тьерри Анри и Руд ван Нистелрой.
Другие материалы по теме:
06:58 Видео Давид Вилья забил с центра поля в матче МЛС 21
00:56 Ройс оправился от травмы 3
Вчера
20:35 Фото Определена сборная недели в Лиге Европы 7
Станислав Горин
Гранды ищут выход на форварда «Монако», который первым в истории забил три мяча в плей-офф ЛЧ в восемнадцать лет. «Соккер.ру» изучает судьбу и игру Мбаппе.
Или войдите через
Он загубил свою карьеру и многих фанов Ливерпуля настроил против себя.
Бэйл убежал, я надеюсь он никогда не вернется в АПЛ. Сол Кембелл придал когда перешел в Арсенал. Шерингем тоже пошел скамеечником в МЮ а после вернулся когда он стал ненужен, для них он был просто игроком, а вот для Шпор он был любим форвардом. кстати Кейн и его недавно превзошел по голам за сезон..
Андертон играл практически до конца, не хотел уходить из команды, но его тогдашний тренер Жак Сантени просто попросил на выход. А его тоже приглашали в топ клубы.
А у баварии есть боруссия пускай там поищут.
PS есть кое что другое по мимо титулов и трофеев. уважение и верность к клубу. Ледли Кинг не исключение. главное чтобы его не захотел продать мистер Леви.
А достижение, для Англии, очень серьезное.
У Переса Бенземамания..врятли какой либо форвард тем более при Зидане способен вытеснить Бензема..даже если он и в разы его лучше...