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Кейн - 4-й игрок в истории Премьер-Лиги, забивший не менее 20 мячей в трёх сезонах подряд

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм4 : 0БорнмутБорнмут
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Кейн Харри, Ширер Алан , Анри Тьерри, Ван Нистелрой Руд
Сегодня, 16:44 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь

Отметившись забитым мячом в матче 33-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:0), нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн довел число своих голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии до 20.

Тем самым, 23-летнему игроку в 3-й раз подряд покорилась данная планка.

До него лишь 3 человека могли похвастаться тем, что забивали не менее 20 мячей в трех сезонах АПЛ подряд. Это легендарные нападающие Алан ШирерТьерри Анри и Руд ван Нистелрой.

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