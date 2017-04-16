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Мюллер: «В матче с „Байером“ у „Баварии“ была кошмарная реализация»

Матч: БайерБайер0 : 0БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Мюллер Томас
Сегодня, 00:16 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничейный результат в матче Бундеслиги с «Байером» (0:0). По словам Мюллера, мюнхенцев подвела реализация моментов.

«Мы неплохо играли, но реализация была кошмарной. Нельзя выиграть, если не забиваешь. У нас было три, четыре или пять отличных шансов. Я сам имел хороший момент, но в итоге принял неверное решение. Зол на себя».

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