Мюллер: «В матче с „Байером“ у „Баварии“ была кошмарная реализация»
Сегодня, 00:16 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничейный результат в матче Бундеслиги с «Байером» (0:0). По словам Мюллера, мюнхенцев подвела реализация моментов.
«Мы неплохо играли, но реализация была кошмарной. Нельзя выиграть, если не забиваешь. У нас было три, четыре или пять отличных шансов. Я сам имел хороший момент, но в итоге принял неверное решение. Зол на себя».
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