Куадрадо: «В матче с „Барселоной“ „Ювентус“ постарается реализовать любой шанс»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Матч будет сложным для нас, как и всегда. Знаем, насколько сильна „Барселона“. Они, без сомнений, попытаются перевернуть ход противостояния. Мы же поедем в Испанию с осознанием того, что у нас отличная команда. Мы постараемся реализовать любой шанс, который у нас возникнет».

Напомним, первый поединок ЛЧ между этими командами завершился победой «Ювентуса» со счётом 3:0.

