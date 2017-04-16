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Куадрадо: «В матче с „Барселоной“ „Ювентус“ постарается реализовать любой шанс»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 19.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Куадрадо Хуан
Сегодня, 02:40 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Матч будет сложным для нас, как и всегда. Знаем, насколько сильна „Барселона“. Они, без сомнений, попытаются перевернуть ход противостояния. Мы же поедем в Испанию с осознанием того, что у нас отличная команда. Мы постараемся реализовать любой шанс, который у нас возникнет».

Напомним, первый поединок ЛЧ между этими командами завершился победой «Ювентуса» со счётом 3:0.
 

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