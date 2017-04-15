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Иско: «Я хочу остаться в „Реале“ на долгие годы»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Иско
Вчера, 22:48 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Реала» Иско заявил, что собирается играть в «Королевском клубе» еще много лет.

«Я хочу остаться в „Реале“ на долгие годы. Мы вместе с клубом примем правильное решение. Я всегда был предельно четок, когда говорил о своем будущем.

Не понимаю, почему людей удивляет тот факт, что я хочу играть больше.

Я знаю, что играю в лучшей команде мира, и стараюсь выполнять свою работу».

Контракт Иско рассчитан до 2018 года. Ранее сообщалось, что он не желает продлевать контракт с «Реалом» и может перейти в «Барселону».

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