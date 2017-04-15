Иско: «Я хочу остаться в „Реале“ на долгие годы»
Вчера, 22:48 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Реала» Иско заявил, что собирается играть в «Королевском клубе» еще много лет.
«Я хочу остаться в „Реале“ на долгие годы. Мы вместе с клубом примем правильное решение. Я всегда был предельно четок, когда говорил о своем будущем.
Не понимаю, почему людей удивляет тот факт, что я хочу играть больше.
Я знаю, что играю в лучшей команде мира, и стараюсь выполнять свою работу».
Контракт Иско рассчитан до 2018 года. Ранее сообщалось, что он не желает продлевать контракт с «Реалом» и может перейти в «Барселону».
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и назови ее Суаресом,на пару своему псу Месси.
И котенка не забудь,назовешь ...ну сам знаешь кем....
на радость поклонникам Барсы).
Надо пахать как негретосы,чтоб быть на виду у боссов Мадрида.
Играй как сегодня все время,и будет тебе основа.
Модрич не вечен.