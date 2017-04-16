Николай Левников: «Жалобы Луческу на судей? Посмотрите на Моуриньо»
Сегодня, 07:15 | Источник: rt.com | Редакция: Павел Молочный
Бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников поделился мнением о частых жалобах в адрес судей со стороны главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу:
«Какие чувства вызывают жалобы Мирчи Луческу? Это часть тренерской профессии, и я к этому отношусь спокойно. Судьи на подобные высказывания обращать внимания просто не должны.
А если человек выйдет за грань дозволенного, то компетентные органы его поправят. Ну а что сказать про Луческу? Есть специалисты, выбирающие вот такую линию поведения. Посмотрите на Жозе Моуриньо. Это попытка оказать давление на судей».
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