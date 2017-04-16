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Николай Левников: «Жалобы Луческу на судей? Посмотрите на Моуриньо»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Луческу Мирча , Моуриньо Жозе
Сегодня, 07:15 | Источник: rt.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников поделился мнением о частых жалобах в адрес судей со стороны главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу:

«Какие чувства вызывают жалобы Мирчи Луческу? Это часть тренерской профессии, и я к этому отношусь спокойно. Судьи на подобные высказывания обращать внимания просто не должны.

А если человек выйдет за грань дозволенного, то компетентные органы его поправят. Ну а что сказать про Луческу? Есть специалисты, выбирающие вот такую линию поведения. Посмотрите на Жозе Моуриньо. Это попытка оказать давление на судей».

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