Николай Левников: «Жалобы Луческу на судей? Посмотрите на Моуриньо»

Бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников поделился мнением о частых жалобах в адрес судей со стороны главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу:

«Какие чувства вызывают жалобы Мирчи Луческу? Это часть тренерской профессии, и я к этому отношусь спокойно. Судьи на подобные высказывания обращать внимания просто не должны.

А если человек выйдет за грань дозволенного, то компетентные органы его поправят. Ну а что сказать про Луческу? Есть специалисты, выбирающие вот такую линию поведения. Посмотрите на Жозе Моуриньо. Это попытка оказать давление на судей».